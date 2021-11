Kopeme si vlastný hrob a smerujeme ku klimatickej katastrofe, varoval Guterres

Je čas povedať dosť

Smerujeme ku klimatickej katastrofe

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.11.2021 (Webnoviny.sk) - Kroky v oblasti ochrany klímy, ktoré sľubujú vlády na celom svete, ani zďaleka nestačia na odvrátenia katastrofy. V príhovore na úvod klimatického summitu Organizácie Spojených národov (OSN) to uviedol jej generálny tajomník António Guterres Predstaviteľov štátov a vlád, ktorí sa zišli v Glasgowe, vyzval, aby spravili viac. „Kopeme si vlastný hrob,“ varoval Guterres. Lídrov vyzval, aby ukončili dotovanie fosílnych palív, postupne prestali používať uhlie a stanovili cenu všetkých emisií.„Je čas povedať dosť... Dosť bolo brutálnych útokov na biodiverzitu. Dosť bolo sebadeštrukcie uhlím. Už bolo dosť toho, že s prírodou zaobchádzame ako so záchodom. Dosť bolo požiarov, vŕtania a ťažby v stále väčších hĺbkach,“ apeloval šéf svetovej organizácie.Guterres vyjadril pochybnosti o záväzkoch niektorých štátov v oblasti boja proti klimatickej zmene. Aj keby sa všetky z nich reálne dodržali, globálna teplota by sa podľa neho do konca storočia zvýšila o 2,7 stupňa Celzia v porovnaní s pred-industriálnou úrovňou.„Naďalej smerujeme ku klimatickej katastrofe,“ povedal Guterres a bohaté krajiny vyzval, aby splnili svoj záväzok z roku 2009 a chudobnejším častiam sveta poskytli 100 miliárd dolárov ročne na prispôsobenie sa dopadom zmeny klímy.(1 EUR = 1,1645 USD)