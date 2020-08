Biden oficiálne prijal nomináciu za prezidenta, chce ukončiť obdobie temna v Amerike

Biden prijal nomináciu bez osláv

Súhlas s homosexuálnymi manželstvami

21.8.2020 (Webnoviny.sk) - Joe Biden vo štvrtok oficiálne prijal nomináciu Demokratickej strany za prezidenta Spojených štátov a zaviazal sa byť zjednocujúcim "spojencom svetla", ktorý pomôže posunúť Ameriku v kríze z chaosu vlády prezidenta Donalda Trumpa V jedných z najsilnejších vyjadrení svojej kampane Biden rozprával o návrate Spojených štátov do tradičnej pozície svetového lídra aj osobných výzvach, ktoré formovali jeho život.Podľa agentúry AP bolo úlohou každej vety jeho 22-minútového príhovoru predstavovať jasný kontrast proti súčasnému republikánskemu šéfovi Bieleho domu."Tu a teraz vám dávam svoje slovo, že ak mi zveríte post prezidenta, budem ťažiť z toho najlepšieho v nás, nie najhoršieho. Budem spojencom svetla, nie temnoty," prisľúbil Biden a zároveň všetkých ubezpečil, že ak spoja sily, dokážu "prekonať toto obdobie temna v Amerike".Sedemdesiatsedemročný Biden nomináciu prijal v posledný večer virtuálneho zjazdu Demokratickej strany v prázdnej aréne neďaleko jeho domu v Delaware. Pre pandémiu koronavírusu tak musel spraviť bez tradičných veľkolepých osláv.V prípade víťazstva v novembrových voľbách by sa Biden stal najstarším americkým prezidentom. Trump, ktorý má 74, často verejne spochybňuje Bidenov mentálny stav a hovorí mu "pomalý" alebo "zaspatý Joe". Vo svojom štvrtkovom príhovore pred celým národom však bol Biden odhodlaný a jasný.Počas večera sa ľuďom prihovorili aj členovia mladšej generácie demokratov, vrátane Bidenovho niekdajšieho protikandidáta zo straníckych primárok, 38-ročného Petea Buttigiega , ktorý ako homosexuálny vojnový veterán pripomenul, že Biden vystupoval za rovnakopohlavné manželstvá ešte skôr ako prezident Barack Obama. "Joe Biden má pravdu, toto je boj o dušu národa," skonštatoval s tým, že to však nevníma ako boj medzi zlými a dobrými Američanmi, ale boj o to, čo je dobré pre všetkých.