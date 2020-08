Zabudnuté dejiny sa môžu zopakovať, Budaj chce v súvislosti s okupáciou vyhlásiť nové pamätné dni

Príbeh slovenskej slobody

Dejiny by sme si mali pamätať

21.8.2020 (Webnoviny.sk) - Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) chce 21. jún a 21. august vyhlásiť ako nové pamätné dni súvisiace s okupáciou a zaviesť ich do kalendára.Ako Budaj ďalej na štvrtkovej tlačovej konferencii uviedol, 21. august 1968 súvisí s okupáciou Československa vojskami Varšavskej zmluvy a 21. jún 1991 je dňom, kedy okupačné vojská naše územie opustili.Aj poslankyňa NR SR Anna Remiášová (OĽaNO) sa zasadzuje o uzákonenie týchto dní ako pamätných. Budaj ďalej priblížil, že jednak okupácia bola sprevádzaná vzdorom občianstva a tiež oslobodeného občianstva, ktoré sa vlastnými demonštráciami a revolúciou dokázalo postaviť proti veľmoci.Tak v priebehu krátkej doby dosiahlo odchod okupačných vojsk. Je to príbeh slovenskej slobody, a preto si zaslúži zápis do pamäte národa medzi zoznam pamätných dní.„21. august považujem za oveľa významnejší dátum a rovnako aj 21. jún, než sú mnohé iné politicky rozhodnuté dni štátnych sviatkov a pracovného voľna,“ povedal Budaj. Podľa neho by sa mal urobiť aspoň prvý krok v tom, že sa dni zaznamenajú ako pamätné. Spoločnosť by nemala zabúdať na obete 21. augusta.Minister zároveň dodal, že prešlo 30. rokov od prvých slobodných volieb a slovenský parlament neuznal právo na pamäť obetiam roku 1968. Upozornil tiež, že ak si nebudeme dejiny pamätať, môžu sa zopakovať.Práve preto je podľa neho potrebné, aby poslanci, ktorí si ctia obete roku 1968 a ktorí si vážia slobodu a zvrchovanosť, potvrdili, že zápis spomenutých dátumov medzi pamätné dni je ich politickou a morálnou povinnosťou. Podľa Budajových informácií bola celá táto vec prediskutovaná s koaličnými klubmi.