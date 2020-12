Biden plánuje v deň svojej inaugurácie vyzvať Američanov, aby sto dní nosili na tvárach rúška

Odklon od Trumpovho vedenia

Biden požiadal Fauciho, aby zostal

4.12.2020 (Webnoviny.sk) - Jednou z prvých vecí, ktoré plánuje novozvolený americký prezident Joe Biden urobiť v úrade, je požiadať Američanov, aby sto dní nosili na tvárach rúška. Politik, ktorý často zdôrazňuje, že nosenie rúšok v boji proti koronavírusu je "patriotická povinnosť", to povedal v rozhovore s Jakeom Tapperom v televízii CNN. Chystá sa tak pritom spraviť ešte v deň inaugurácie, a teda 20. januára."V prvý deň, čo zložím sľub, požiadam verejnosť o sto dní nosenia rúšok. Len sto dní nosenia rúšok, nie nastálo, len sto dní. A myslím, že spozorujeme značné zníženie" šírenia vírusu, povedal Biden.Krok predstavuje značný odklon od dosluhujúceho prezidenta Donalda Trumpa , ktorého skepticizmus o nosení rúšok prispel k spolitizovaniu tejto záležitosti, pripomína agentúra AP. Mnoho ľudí je preto v tejto veci zdržanlivých, hoci zdravotnícki experti upozorňujú, že je to jeden z najjednoduchších spôsobov, ako zvládnuť pandémiu.Tá si už v USA vyžiadala viac ako 275-tisíc mŕtvych. Samotný Biden počas kampane naznačil, že by zaviedol celonárodnú povinnosť nosiť rúška, neskôr však uznal, že by to bolo nad prezidentské možnosti.Biden tiež v CNN hovoril napríklad o náročnej distribúcii vakcín a zopakoval svoju výzvu smerom ku Kongresu, aby prijal návrh zákona o pomoci v súvislosti s pandémiou. Vyjadril aj podporu pre kompromisný návrh s 900 miliardami dolárov, ktorý tento týždeň predstavila skupina politikov z oboch strán.Tiež povedal, že jeho tím pracuje na vlastnom balíčku pomoci a jeho poradcovia naznačili, že plánujú, aby to bolo ich prvé legislatívne úsilie.Ako tiež Biden povedal, požiadal Anthonyho Fauciho, aby zostal v jeho administratíve "v tej istej roly, ktorú mal počas pôsobenia niekoľko ostatných prezidentov", a teda ako riaditeľ Národného inštitútu pre alergie a infekčné ochorenia a popredný americký odborník na infekčné choroby.Tiež požiadal Fauciho, aby bol jeho "hlavný zdravotný poradca" a bol aj členom jeho poradného tímu pre ochorenie COVID-19.