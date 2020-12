Koronakríza popularite žrebov neublížila

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.12.2020 (Webnoviny.sk) -Pandémia koronavírusu neobišla takmer žiadnu z oblastí spoločenského života. Dotkla sa aj oblasti zábavy a hráčov okamžitých lotérií – žrebov. V prvej vlne pandémie, ktorá bola v prvom a druhom kvartáli 2020, sa významná časť hráčov presunula z kamenných predajní na internet. "To sa prejavilo aj v predaji okamžitých lotérií, resp. žrebov. Počas prvej vlny pandémie sa nám kvôli pozatváraným takmer všetkým predajným miestam znížil predaj okamžitých výhier a číselných lotérií až o 12%," informoval"Museli sme rýchlo zareagovať, aby sme ten výrazný pokles zastavili. Vďaka novému marketingovému plánu a najmä jeho efektívnej implementácii sme však túto stratu veľmi rýchlo dohnali," doplnil Kaňka.Na základe dát z predaja spoločnosti TIPOS je možné jednoznačne konštatovať, že popularita stieracích žrebov, napriek pandémii, ktorá nás v tomto roku postihla, nie je výrazne poznačená. Kaňka doplnil: "Za 11 mesiacov tohto roka sme predali už takmer 36 mil. kusov žrebov z rôznych emisií. A na výhrach sme vyplatili neuveriteľných 39,5 mi. eur.""Ako bolo už spomenuté, tento rok je špecifický. Zatvorené predajne počas koronakrízy negatívne ovplyvnili predaj. Napriek tomu sa nám podarilo dosiahnuť zvýšený záujem o žreby, a to modernizáciou nami ponúkaného portfólia žrebov. Dokazujú to aj naše čísla. Pôvodné spomalenie predaja v prvom polroku sme boli schopní dobehnúť a čísla výrazne zlepšiť. Podarilo sa nám dosiahnuť predaj na úrovni minulého bezkrízového roka, kde sme vtedy evidovali nárast 13 %. Naviac, k dnešnému dňu sme na výhrach vyplatili celkovo o 3 % viac, ako minulý rok," prezradilPopularita žrebov pramení z toho, že vďaka žrebu si zákazník dopraje zábavu. Sprostredkujú mu okamžitú radosť z výhry, zábavu pri samotnom stieraní žrebu. Žreby sú vhodné aj ako darček. Klienti ich kupujú ako narodeninové darčeky, darčeky na svadby, oslavy a ďalšie.Najúspešnejším žrebom tohto roka je nepochybne zatiaľ prémiový žreb Vysoká hra, ktorý spoločnosť TIPOS uviedla do predaja v polovici júna 2020. "Hoci sme prirodzene mali veľké očakávania od tohto nového žrebu, dopyt po ňom lámal rekordy. Za necelých šesť týždňov sme predali 350 000 žrebov. Teraz dopredávame už tretiu emisiu. Len vďaka žrebu Vysoká hra sme vyplatili výhry v hodnote viac ako 5,1 mil. eur," dodal Molnár.Informačný servis