Biden privíta v USA Merkelovú, stretnutie má upevniť väzby medzi krajinami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.6.2021 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Joe Biden na budúci mesiac privíta v Bielom dome nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú. V piatok to oznámila hovorkyňa Bieleho domu Jen Psaki s tým, že Merkelová do Washingtonu pricestuje 15. júla.Stretnutie má podľa Psaki potvrdiť väzby medzi krajinami, pričom lídri by mali diskutovať o pandémii COVID-19, klimatickej zmene a medzinárodnej bezpečnosti.