Nemecko ruší zákaz cestovania do zahraničia, Británia však zostáva na zozname rizikových krajín

11.6.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecko od prvého júla ruší paušálny zákaz cestovania do zahraničia. „Po mnohých mesiacoch lockdownu sa môžeme tešiť na väčšiu normálnosť, ktorá zahŕňa aj cestovanie," povedal nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas Všeobecný zákaz cestovania Nemecko prestane uplatňovať na budúci mesiac a cestovanie povolí do štátov, v ktorých je menej ako 200 nových potvrdených prípadov koronavírusu na 100-tisíc obyvateľov za týždeň. Šéf diplomacie však upozornil, že pandémia sa neskončila a pribúdanie nových variantov znamená, že riziká pretrvávajú.Na nemeckom zozname rizikových krajín zostávajú štáty, v ktorých pribúda viac ako 200 nákaz na 100-tisíc obyvateľov týždenne, a krajiny s vysokým podielom znepokojujúcich variantov vírusu, ako je napríklad Veľká Británia. Nemecká vláda vyzýva občanov, aby do takýchto krajín necestovali a po príchode z týchto destinácii budú musieť Nemci absolvovať karanténu.