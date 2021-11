Biden s Leyenovou predstavili globálne partnerstvo na obmedzenie emisií metánu, konať treba okamžite

Leyenová odmieta čakať

Otepľuje viac ako oxid uhličitý

2.11.2021 - Spojené štáty americké a Európska únia (EÚ) v utorok na klimatickej konferencii COP26 v škótskom Glasgowe predstavili globálne partnerstvo na obmedzenie emisií metánu do roku 2030.Globálny záväzok o metáne má za cieľ znížiť emisie tohto skleníkového plynu o 30 percent v porovnaní s úrovňami v roku 2020. Iniciatívu, ktorú navrhli USA a EÚ v septembri, podpísalo viac ako 80 krajín sveta, informuje spravodajský portál BBC.Hoci je jedným z hlavných cieľov samitu COP26 primäť krajiny zaviazať sa k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2050, podľa predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a amerického prezidenta Joea Bidena, ktorí oznámili zmienené partnerstvo, je potrebné konať už teraz.„Nemôžeme čakať do roku 2050. Musíme rýchlo obmedziť emisie,“ povedala von der Leyenová s tým, že obmedzenie metánu je jednou „z najefektívnejších vecí, ktoré môžeme spraviť na zníženie krátkodobého globálneho otepľovania“.Biden zdôraznil, že metán je jeden z najsilnejších skleníkových plynov. Zmienený záväzok sa podľa neho vzťahuje na krajiny, ktoré vypúšťajú takmer polovicu všetkého metánu a tvoria 70 percent svetového HDP.Metán je zodpovedný za tretinu súčasného globálneho otepľovania spôsobeného ľudskou činnosťou. Zhruba 40 percent metánu je z prírodných zdrojov, ako sú napríklad mokrade. Väčší podiel predstavuje ľudská činnosť vrátane poľnohospodárstva, výroby, dopravy či spotreby zemného plynu.Od roku 2008 pritom emisie metánu prudko vzrástli, za čím je podľa vedcov nárast frakovania plynu v častiach USA. V roku 2019 dosiahol metán v atmosfére rekordné úrovne, približne dvaapolkrát viac, ako boli v predindustriálnej ére.Individuálne molekuly metánu majú silnejší otepľujúci účinok ako v prípade oxidu uhličitého, ktorého je v atmosfére značne viac a zostáva v nej aj dlhší čas.Za 100-ročné obdobie je otepľovanie metánom 28-34-krát vyššie ako otepľovanie oxidom uhličitým, uvádza BBC. Počas 20-ročného obdobia je metán približne 84-krát silnejší na jednotku hmotnosti ako oxid uhličitý.