Česku na Vianoce hrozí lockdown, varuje kandidát na nového ministra zdravotníctva

2.11.2021 - Podľa kandidáta na nového českého ministra zdravotníctva Vlastimila Válka (TOP 09) sa pandemická situácia v Česku môže vyhrotiť natoľko, že počas Vianoc by mohli v krajine znova zaviesť úplný tvrdý lockdown. Informuje o tom spravodajská webstránka TN.cz.„Ak budeme mať na konci novembra 15 až 20-tisíc pozitívnych denne, tak skutočne hrozí, že na Vianoce zase budú zatvorené obchody a všetko," povedal Válek v rozhovore pre Echo24. Podľa Válka sú práve Vianoce, počas ktorých sa ľudia často navštevujú, základom pre rast počtu nových infekcií. „Systém musí byť pripravený na to, že po Vianociach sa zvýši počet pozitívnych,“ doplnil.Zároveň upozornil, že pre zlý vývoj pandemickej situácie by v druhej polovici novembra v Českej republike mohli začať obmedzovať nemocničnú starostlivosť. „Myslím, že v druhej polovici novembra sa začne obmedzovať starostlivosť a do konca novembra bude mať väčšina nemocníc veľké problémy. Nebudú sa operovať bedrové kĺby, zase niekoľko ľudí zomrie na rakovinu hrubého čreva a konečníka alebo rôzne nádory, pretože pre nich budú uzatvorené jednotky intenzívnej starostlivosti,“ varoval Válek.