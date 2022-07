Biden sa stretol s korunným princom, snažili sa obnoviť dôležité diplomatické vzťahy

Vražda novinára

Posilnenie bezpečnostných vzťahov

Odchod Američanov z ostrova Tiran

16.7.2022 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Joe Biden sa v piatok v rámci návštevy po Blízkom východe stretol so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom , v súvislosti s ktorým kedysi vyhlásil, že sa mu bude vyhýbať, pretože porušuje ľudské práva.Počas schôdzky sa snažili obnoviť dôležité diplomatické vzťahy, pričom diskutovali i o bezpečnosti na Blízkom východe a globálnom zvýšení dodávok ropy.Na začiatku stretnutia sa dvojica pozdravila „ťuknutím“ päsťami. Biden však trval na tom, že napriek tomuto kamarátskemu gestu pripomenul korunnému princovi vraždu saudskoarabského novinára Džamála Chášakdžího, o ktorej sa americké spravodajské služby domnievajú, že ju schválil následník trónu.„Veľmi priamočiaro som povedal, že mlčanie amerického prezidenta o otázke ľudských práv je v rozpore s tým, kto sme my a kto som ja. Vždy budem stáť za našimi hodnotami,“ povedal Biden po stretnutí. Princ mu tvrdil, že „nie je osobne zodpovedný“ za smrť Chášakdžího. „Naznačil som, že si myslím, že je,“ povedal šéf Bieleho domu.Biden dlho odmietal hovoriť s princom Muhammadom bin Salmánom. Obavy o ľudské práva však trochu zatienili iné problémy ako jadrové ambície Iránu a rastúce ceny plynu v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu.Saudská Arábia chce zároveň posilniť svoje bezpečnostné vzťahy so Spojenými štátmi a zabezpečiť investície na transformáciu svojej ekonomiky na ekonomiku menej závislú od ťažby ropy.Zdá sa, že obaja lídri zatiaľ nachádzajú spoločnú reč. Biden po trojhodivom stretnutí oznámil, že mierové jednotky USA do konca roka opustia ostrov Tiran v Červenom mori, čím Saudskej Arábii vydláždia cestu k rozvoju turistických atrakcií. Odchod Američanov odobril aj Izrael, čo bolo odrazom čoraz vrúcnejších vzťahov medzi Izraelom a Saudskou Arábiou.V sobotu sa Biden v saudskoarabskej Džidde na regionálnom samite stretne s hlavami štátov Perzského zálivu. Na schôdzke budú prítomní i predstavitelia Egypta, Jordánska a Iraku. Cieľom stretnutia je podľa agentúry AP posilnenie postavenia USA a zjednotiť región proti Iránu.