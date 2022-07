Svetová populácia tento rok presiahne hranicu osem miliárd, vrchol dosiahneme v 80. rokoch 21. storočia

Ľudí neustále pribúda

Starostlivosť o našu planétu

16.7.2022 (Webnoviny.sk) - Organizácia Spojených národov (OSN) očakáva, že svetová populácia tento rok 15. novembra dosiahne hranicu 8 miliárd. V správe, ktorú zverejnila pri príležitosti Svetového dňa populácie, tiež napríklad uvádza, žena budúci rok vystrieda Čínu a. V súčasnosti má svet podľa OSN 7,942 miliardy obyvateľov.Rast svetovej populácie v roku 2020 klesol pod jedno percento a má najpomalšie tempo od roku 1950. Podľa najnovších projekcií OSNV roku. Na tejto úrovni by podľa projekcií mohol zotrvať do roku 2100.Rok 2022 je podľa generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa „míľnikom“, keď sa narodí osemmiliardtý obyvateľ Zeme.„Je to príležitosť osláviť našu rozmanitosť, uznať našu spoločnú ľudskosť a obdivovať pokroky v oblasti zdravia, ktoré predĺžili životnosť a dramaticky znížili úmrtnosť matiek a detí. Zároveň je to pripomienka našej spoločnej zodpovednosti za starostlivosť o našu planétu a chvíľa na zamyslenie sa nad tým, kde stále nedosahujeme naše záväzky voči sebe navzájom,“ vyjadril sa Guterres.