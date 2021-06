Biden si uctil obete masakru v Tulse, chce dosiahnuť pokroky v rasovej spravodlivosti

Dva dni plné násilností

O masakre školáci netušili

Poslední traja preživší

Najlepšie miesto pre Afroameričanov

2.6.2021 (Webnoviny.sk) - Joe Biden sa ako prvý slúžiaci americký prezident zúčastnil na spomienke na masaker v Tulse z roku 1921. Informuje o tom spravodajský portál BBC. Biden v utorok priletel do Tulsy v Oklahome, aby sa zúčastnil na podujatí pri príležitosti 100. výročia útoku.Jeden z najkrvavejších rasovo motivovaných útokov v amerických dejinách si vyžiadal životy asi 300 Afroameričanov. Dva dni násilností, ktoré odštartovala skupina belochov, pritom na celé desaťročia viac-menej vymazali z dejín. Do všeobecného povedomia sa dostali až počas vlaňajších protestov proti rasizmu a policajnému násiliu.Skupina bielych Američanov 31. mája 1921 zrovnala so zemou prevažne černošskú štvrť Greenwood v Tulse. Komunita, ktorú nazývali aj „čierna Wall Street“, bola najbohatšou afroamerickou štvrťou v krajine až kým belosi nevypálili tamojšie domy a obchody.Udalosti si okrem mŕtvych vyžiadali aj množstvo zranených. Tisícky čiernych Američanov v dôsledku útoku prišli o strechu nad hlavou a následne ich umiestnili do internačných táborov pod dohľadom Národnej gardy.V nasledujúcich rokoch sa však mnohé oficiálne záznamy stratili alebo zničili a v školách sa o masakre neučilo. Biden v utorok v Tulse upozornil, že „o udalostiach, ktoré sa tu stali, sa príliš dlho hovorilo potichu a boli zahalené v temnote“.„Toto neboli výtržnosti. Bol to masaker a bol jeden z najhorších v našich dejinách, no nebol jediný,“ skonštatoval prezident s tým, že „liečenie môže prísť len s pravdou“.Niektoré krivdy sú podľa Bidena „také ohavné, také príšerné, také tragické, že ich nemožno pochovať, nech sa ľudia akokoľvek snažia“.Biden tiež 31. mája zverejnil vyhlásenie k pamätnému dňu, v ktorom na poctu „odkazu greenwoodskej komunity a čiernej Wall Street“ znovu potvrdil svoj záväzok dosiahnuť pokroky v „rasovej spravodlivosti prostredníctvom celej vlády a práce na vykorenenie systémového rasizmu zo zákonov, politík i našich sŕdc“.Prezident začal v utorok svoju návštevu prehliadkou Siene preživších, výstavy venovanej masakru v Greenwoodskom kultúrnom centre. Stretol sa tiež s poslednými tromi ľuďmi, ktorí prežili masaker a sú ešte nažive. Viola „Mother“ Fletcher, Hughes „Uncle Red“ Van Ellis a Lessie „Mother Randle“ Benningfield Randle sú vo veku 101 až 107 rokov.Starosta Tulsy GT Bynum v pondelok zverejnil ospravedlnenie v mene miestnej samosprávy za to, že nedokázala komunitu ochrániť ani sa k obetiam „správne zachovať“.„I keď žiadny zo súčasných zvolených predstaviteľov Tulsy nebol nažive v roku 1921, sme členmi tej istej správy a teda ospravedlnenie za tie zlyhania je naše,“ napísal na sociálnej sieti Facebook.„Obete - muži, ženy, malé deti - si od svojho mesta zaslúžili viac a mne je ľúto, že to nedostali,“ skonštatoval.Greenwood bol v časoch pred americkým hnutím za občianske práva jedinečný - prosperujúca komunita, kde sa prevažne čiernym obyvateľom darilo v časoch rasovej diskriminácie a segregácie. Konanie bielych násilníkov však úplne zmazalo desiatky rokov prosperity a bohatstva tamojších čiernych obyvateľov.Z viac ako 30 blokov čiernej štvrte sa do dnešných dní zachovali len spálené tehly a časť suterénu kostola.Jedna z preživších, 107-ročná Viola Fletcher, minulý mesiac v americkom kongrese vypovedala, že v ten deň prišli o všetko. „Greenwood predstavoval to najlepšie, čo bolo pre čiernych ľudí v Amerike možné,“ povedala.