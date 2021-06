Príbuzní konečne môžu navštíviť covid pacientov v nemocniciach

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.6.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo zdravotníctva vypočulo prosby Iniciatívy Skutočné obete, nemocnice majú umožniť osobný kontakt rodín s pacientmi vo všetkých fázach Covid automatu.Ťažko chorí covidoví pacienti s predpokladom dlhodobej hospitalizácie a zomierajúci majú právo na návštevu svojich najbližších. Ministerstvo zdravotníctva vydalo usmernenie pre ústavné zdravotnícke zariadenia, ktoré určilo pravidlá, za akých je návšteva možná. Nemocnice ich majú zverejniť aj na svojich webových stránkach a pri vstupe na covid oddelenie, resp. do červených zón.K chorým a umierajúcim sa tak dostanú nielen kňazi a duchovní, ale konečne aj rodiny a priatelia. "Pre pacientov a ich príbuzných je to mimoriadne dôležité. V súčasnosti sú v slovenských nemocniciach stále stovky chorých, ktorí teraz dostanú šancu vidieť a počuť svoje deti, manželov a manželky, súrodencov, blízkych priateľov," hovorí Lenka Straková z Iniciatívy SKUTOČNÉ OBETE, ktorá združuje priamych pozostalých po obetiach Covid-19.Iniciatíva v apríli tohto roka zaslala vláde SR, ministerstvu zdravotníctva, hlavnému hygienikovi a ďalším Otvorený list, v ktorom ich prosila a žiadala o urýchlené vydanie povolenia na možnosť návštev covidových pacientov a na nastavenie jednotných pravidiel."Naši milovaní umierali osamote a my sme nemali možnosť uľahčiť im nesmierne ťažké chvíle počas náročnej liečby. Napokon nebolo možné sa ani dôstojne rozlúčiť. Sme radi, že ministerstvo zdravotníctva konečne vypočulo naše prosby a usmernilo nemocnice, aby umožnili návštevy pacientov s Covid-19. Konečne sú zadefinované pravidlá, o ktoré sme žiadali a ktoré počas vrcholiacej pandémie v zdravotníckych zariadeniach veľmi chýbali. Registrujeme, že niektoré nemocnice nemajú doposiaľ zverejnené pravidlá návštev, a preto ich vyzývame, aby ich začali bezodkladne zohľadňovať."Podľa usmernenia Sekcie zdravia MZ SR z 25. mája 2021 sú návštevy v nemocniciach v 1. až 4. stupni varovania (ružová, červená, bordová a čierna farba Covid automatu) možné s určitými obmedzeniami aj na covid oddeleniach.Umožňujú sa návštevy iba k pacientom ťažko chorým s predpokladom dlhodobej (viac ako 14 dní) hospitalizácie a zomierajúcim. Ďalej sa umožňujú na požiadanie pacienta návštevy kňazom za účelom podávania sviatostí a ostatným duchovným.Všetky návštevy musia dodržiavať prísne protiepidemické opatrenia. Vedie sa tiež evidencia osôb, ktoré musia potvrdiť, že rozumejú riziku návštevy pacienta s infekčným ochorením a preberajú zodpovednosť v prípade prenosu infekcie od navštíveného pacienta. Aj preto sa odporúča využívať elektronickú komunikáciu prostredníctvom videohovoru.Na návštevu môžu prísť naraz 1 až 2 osoby. Režim možných návštev na oddelení, kde sú hospitalizovaní pacienti s ochorením COVID-19, majú nemocnice zverejniť na svojich webových stránkach a pri vstupe na oddelenie.Informačný servis