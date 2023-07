Biden to myslí s výmenou väzňov za reportéra Wall Street Journal vážne. Proces je už rozbehnutý, potvrdil prezident USA

povedal Biden.

13.7.2023 (SITA.sk) - Americký prezident Joe Biden to myslí vážne s výmenou väzňov za reportéra novín Wall Street Journal , ktorého zadržiavajú v Rusku.Na konferencii v Helsinkách, kde sa stretol so severskými lídrami, šéf Bieleho domu povedal, že Spojené štáty dali jasne najavo, že majú záujem o výmenu väzňov, ktorú naznačil Kremeľ začiatkom tohto mesiaca. „S výmenou väzňov to myslím vážne. Tento proces je už rozbehnutý,“Kremeľ sa vyjadril, že je otvorený výmene väzňov zahŕňajúcej Evana Gershkovicha , no súvisiace rozhovory sa musia konať mimo verejnosti.Tridsaťjedenročného Gershkovicha, ktorý je americkým občanom, zatkli 29. marca v Jekaterinburgu a odvtedy ho v Moskve držali vo vyšetrovacej väzbe, ktorú súd v máji predĺžil do 30. augusta. FSB ho obvinila zo snahy získať tajné informácie o ruskej továrni na zbrane.Gershkovich je prvý reportér amerického média, ktorého od studenej vojny v Rusku zadržali pre obvinenia zo špionáže. On, jeho zamestnávateľ aj americká vláda obvinenia odmietajú.