Súdny dvor Európskej únie dal za pravdu poľskému sudcovi, ktorého suspendovali pre kritiku vlády

Postihovali aj ďalších sudcov

Bránili mu v návrate do práce

13.7.2023 (SITA.sk) - Súdny dvor Európskej únie vo štvrtok rozhodol, že pozastavenie výkonu funkcie sudcovi, ktorý v Poľsku kritizoval vládu, je v rozpore s právom Európskej únie (EÚ) a mal by sa vrátiť do funkcie s plným platom.Predstavuje to najnovšie zo série rozhodnutí, ktorými Únia nariaďuje poľskej pravicovej vláde zrušiť zmeny v súdnictve, ktoré sú podľa nej v rozpore s princípmi právneho štátu.Disciplinárna komora poľského najvyššieho súdu v roku 2020 suspendovala Igora Tuleyu a znížila mu plat o 25%. Sudcovi, ktorý bol kritický k zmenám v súdnictve, tiež odobrali imunitu, čo umožnilo prokurátorom vzniesť voči nemu obvinenia.Tento orgán pritom použili aj proti ďalším sudcom, ktorí bránili nezávislosť súdnictva proti vláde strany Právo a spravodlivosť, ktorá je v Poľsku pri moci od roku 2015.Tuleya na štvrtkové rozhodnutie reagoval s tým, že predstavuje „určitý úspech a príjemné prekvapenie“.Je to podľa neho „vyhratá bitka, ale vojna o právny štát - proti vyhláseniam členov vládnucej strany - stále pokračuje“, skonštatoval a zároveň upozornil, že „stále ničia nezávislosť súdov a sudcov“.Tuleya kritizoval kroky vlády a obrátil sa na európske súdy so žiadosťou o stanovisko k disciplinárnym konaniam proti nemu.Fungovanie disciplinárnej komory medzitým pozastavili, pretože podľa EÚ porušila demokratické pravidlá. Tuleya sa však do práce nevrátil, pretože mu v tom bránili ďalšie justičné orgány kontrolované vládou.Európsky súd pre ľudské práva minulý týždeň rozhodol, že Poľsko s Tuleyom nezaobchádzalo v súlade so zákonom a nariadil vláde, aby mu vyplatila odškodné 36-tisíc eur.