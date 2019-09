Biden: Trump sa dopustil útoku na nezávislosť rezortu spravodlivosti

Joe Biden, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 26. septembra (TASR) - Bývalý americký viceprezident Joe Biden povedal, že prezident Donald Trump sa dopustil "priameho útoku" na nezávislosť amerického ministerstva spravodlivosti a právneho štátu, informovala v stredu agentúra DPA.Hrubý prepis konverzácie telefonátu medzi Trumpom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským podľa Bidena dokazuje, že Trump sa snažil očierniť politického protivníka.Prepis rozhovoru potvrdil, že Trump opakovane nabádal Zelenského, aby spolupracoval s jeho osobným právnikom Rudym Giulianim a ministrom spravodlivosti Spojených štátov Williamom Barrom pri vyšetrovaní namierenom voči Bidenovi, ktorý je Trumpovým politickým súperom.uviedol Biden vo vyhlásení. Bývalý viceprezident dodal, že je to "priamy útok na podstatu nezávislosti tohto ministerstva". Táto nezávislosť je podľa Bidena nevyhnutná pre právny štát.Trump v rozhovore so Zelenským vyjadroval nepodložené podozrenie, že Biden chcel zasahovať do vyšetrovania ukrajinskej prokuratúry, týkajúceho sa jeho syna Huntera. V tejto súvislosti tiež Zelenskému potvrdil, že niekoľko dní predtým nariadil zmraziť pomoc Ukrajine v hodnote v prepočte viac ako 365 milióna eur.Konverzácia oboch prezidentov je jedným z predmetov sťažnosti, ktorú podal americkému Kongresu nemenovaný informátor v polovici augusta. Na základe sťažnosti začala predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová v utorok konanie smerujúce k tzv. impeachmentu Trumpa. Ten trvá na tom, že neurobil nič zlé.