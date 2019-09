Ganc vylúčil vstup do vlády s premiérom, ktorý čelí vážnym obvineniam

Benny Ganc, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 26. septembra (TASR) - Benny Ganc v stredu vylúčil, že by sa ním vedená centristická aliancia strán s názvom Modrá a biela pridala k vláde na čele s premiérom, ktorý čelí vážnym obvineniam. Na mysli mal úradujúceho izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, povereného zostavením novej vlády, voči ktorému sa vedie vyšetrovanie vo viacerých kauzách, informuje agentúra AFP.povedal Ganc. Vyjadril sa takto v čase narastajúcich výziev, aby s Netanjahuom vytvoril vládu jednoty, píše AFP. Na takýto krok ho v stredu opätovne vyzval aj samotný Netanjahu, a to krátko po tom, ako ho izraelský prezident Reuven Rivlin poveril zostavením novej vlády.Netanjahu a Ganc sú vodcami strán, ktorá vzišli z minulotýždňových predčasných volieb ako najsilnejšie.Po predčasných voľbách zo 17. septembra však nastala v Izraeli patová situácia, keďže žiadna z hlavných strán — ani Netanjahuova Likud, ani Gancova víťazná Modrá a biela — nezískali dostatočnú podporu na vytvorenie väčšinovej vlády. Gancova strana si v 120-členom parlamente (Knesete) podľa konečných výsledkov zabezpečila 33 kresiel, zatiaľ čo stredo-pravicový Likud získal len 32. Netanjahua ale v novom parlamente podporilo 55 poslancov a Ganca len 54. Ani jeden z nich však stále nemá podporu väčšiny, 61 poslancov.Prezident Rivlin od volieb vyzýva Netanjahua i Ganca, aby sa dohodli na vláde jednoty. Obaja politici síce uvádzali, že by si takúto vládu želali, no nedokázali sa zhodnúť na podrobnostiach a ani tom, kto z nich by takúto vládu viedol. Nadnesená bola aj možnosť striedania sa vo funkcii premiéra, kameňom úrazu však aj pri nej bolo, kto by ju zastával ako prvý, píše AFP.Netanjahu mal podľa miestnych médií o post premiéra veľký záujem vzhľadom na kauzy, v ktorých sa voči nemu vedie vyšetrovanie. Izraelské zákony totiž nevyžadujú, aby premiér, ktorý bol obvinený, rezignoval. Ak by však premiér bol obžalovaný, vo všeobecnosti sa očakáva, že by mal odstúpiť a bol by naňho v tomto smere vyvíjaný tlak.Po poverení, ktoré dostal Netanjahu od Rivlina, bude mať teraz 28 dní na to, aby vytvoril vládu. Mandát na jej zostavenie mu môže prezident ešte o dva týždne predĺžiť. Ak by sa mu vládu napriek tomu vytvoriť nepodarilo, môže Rivlin touto úlohou poveriť niekoho iného.