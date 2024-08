Biden: Ukrajinská ofenzíva v Kursku predstavuje pre Putina skutočnú dilemu

14.8.2024 (SITA.sk) - Ukrajinská ofenzíva v ruskej Kurskej oblasti spôsobila „skutočnú dilemu“ pre ruského vodcu Vladimira Putina . Ako referuje web Kyiv Independent, v utorok to novinárom v New Orleans povedal americký prezident Joe Biden Prekvapivý ukrajinský cezhraničný vpád do susednej Kurskej oblasti sa začal 6. augusta a Ukrajina uviedla, že v utorok mala pod kontrolou 74 dedín v regióne.„Pre Putina to vytvára skutočnú dilemu a my sme boli v priamom, neustálom kontakte s Ukrajincami. To je zatiaľ všetko, čo k tomu poviem,“ uviedol Biden vo svojich prvých verejných komentároch od začiatku ofenzívy Kyjeva.Americkí predstavitelia priznali, že Washington nevedel o ukrajinskej invázii, kým sa tak nestalo, ale povedali, že je to v súlade s politikou USA.Americkí senátori, republikán Lindsey Graham a demokrat Richard Blumenthal, vyjadrili podporu ukrajinskej ofenzíve, označili ju za „odvážnu“ a „geniálnu“ a naliehali na Washington, aby zrušil všetky obmedzenia upravujúce používanie zbraní dodaných z USA ukrajinskou armádou.