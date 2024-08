Rusko sťahuje svojich vojakov z juhu Ukrajiny aj Kaliningradu, presúva ich na obranu Kurskej oblasti

14.8.2024 (SITA.sk) - Rusko stiahlo časť vojakov zo Záporožskej Chersonskej oblasti na Ukrajine na obranu ruskej Kurskej oblasti. Ako referuje web Politico, povedal to hovorca Tavrijskej operačnej strategickej skupiny ukrajinskej armády Dmytro Lychovij.Zatiaľ nie je známy presný počet, koľko ruských vojakov bolo premiestnených za hranice. Lychovij však uviedol, že ide o „relatívne malý“ počet jednotiek. „Naďalej to musíme brať tak, že to môže byť dymová clona,“ podotkol.Litovský minister obrany Laurynas Kasčiūnas zasa na utorňajšom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským povedal, že ukrajinská ofenzíva v Kurskej oblasti núti ruské ministerstvo obrany presunúť jednotky z Kaliningradu do oblasti bojov.„Teraz vidíme, ako (Rusi) presúvajú svoje jednotky do Kurska. Litovskému ľudu som hovoril: pozrite sa, ako za vás bojujú Ukrajinci, a vďaka ich boju Rusko musí stiahnuť svoje vojská z Kaliningradu. Dokonca to nazývame 'demilitarizácia' Kaliningradu a deje sa to vďaka statočnosti vašej armády, vďaka vašim rozhodnutiam,“ povedal Kasčiūnas Zelenskému.