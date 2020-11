Biden v Bielom dome môže stimulovať globálnu ekonomiku, ale napätia rýchlo neskončia

Koalície s inými krajinami

Šanca na urovnanie sporu Boeing - Airbus

10.11.2020 (Webnoviny.sk) - Zvolenie Joea Bidena za nového amerického prezidenta môže stimulovať globálnu ekonomiku. Uviedol to v pondelok prezident nemeckého Inštitútu pre svetové hospodárstvo (IfW) Gabriel Felbermayr.Od Bidena totiž možno očakávať väčšiu predvídateľnosť a ochotu spolupracovať s inými krajinami. Nádeje na rýchle ukončenia aktuálnych sporov v medzinárodnom obchode ale ekonóm schladil.„Od Bidena možno očakávať menej unilateralizmu a väčšiu pripravenosť vytvárať koalície s inými krajinami... To vytvára predvídateľnosť, znižuje sa neistota a to podporuje svetovú hospodársku prosperitu,“ uviedol Felbermayr pre rakúsku agentúru APA.Netreba si ale sľubovať, že s Bidenovým nástupom rýchlo skončia napätia v obchodnej politike, alebo že príde komplexná dohoda o voľnom obchode s EÚ, upozornil ekonóm. V prípade dlhoročných sporov o subvencie výrobcom lietadiel Boeing a Airbus ale ekonóm vidí „reálnu šancu“ na ich urovnanie.Nemecký priemysel, pre ktorý sú USA kľúčovým exportným trhom, môže z Bidenovho víťazstva celkovo profitovať, myslí si ekonóm. Ak sa budúcej vláde vo Washingtone podarí zmierniť sociálne nerovnosti, zmenší sa aj polarizácia a spoločenské konflikty.„To by mohlo dlhodobo posilniť dynamiku rastu a tým aj spotrebu a dopyt po európskych prémiových produktoch,“ vysvetlil Felbermayr.