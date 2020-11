Máte záujem o príspevky z projektu prvá pomoc? Na úrady práce už môžete zasielať svoje žiadosti

Žiadosť o príspevok za október

Noví žiadatelia pošlú žiadosť a výkaz

Zmena v zasielaní tlačív

10.11.2020 - Záujemcovia o príspevky z projektu „Prvá pomoc+“ za mesiac október už môžu zasielať svoje žiadosti a výkazy na úrady práce. Pri žiadaní o finančnú pomoc v rámci opatrenia 1 a 3A/3B sa zároveň mení spôsob zasielania vyplnených tlačív. Žiadosti a výkazy za október je možné zasielať do 31. januára 2021.Informovala o tom v pondelok hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR) Veronika Pazičová. Zároveň dodala, že všetky podrobnosti nájdu záujemcovia na www.pomahameludom.sk.O príspevky v rámci projektu „Prvá pomoc+“ za mesiac október môžu žiadať súčasní prijímatelia pomoci, aj noví záujemcovia. Zamestnávatelia a SZČO, ktorí už pomoc čerpali a majú s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorenú dohodu o poskytnutí príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“, dostanú od úradu práce dodatok k dohode, ktorý podpíšu a zašlú späť na úrad.V prípade, ak žiadateľ prevzal dodatok k dohode elektronicky podpísaný elektronickou pečaťou úradu, zasiela úradu dodatok k dohode naspäť elektronicky podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.Ak žiadateľ dostal dodatok k dohode prostredníctvom pošty, jeden podpísaný výtlačok dodatku k dohode zasiela späť poštou alebo v ojedinelých prípadoch ho doručí osobne do podateľne úradu. Následne je potrebné príslušnému úradu práce poslať vyplnený výkaz za október.Noví žiadatelia posielajú úradu práce žiadosť a výkaz podľa opatrenia, pre ktoré sa rozhodnú. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pripraví podľa žiadosti dohodu o poskytnutí príspevku v rámci projektu, ktorú musí žiadateľ podpísať.Zamestnávateľovi, v prípade opatrenia č. 1 alebo č. 3, zasiela úrad dohodu elektronicky podpísanú elektronickou pečaťou úradu. Túto dohodu žiadateľ elektronicky podpíše kvalifikovaným elektronickým podpisom.Žiadateľovi o príspevok cez opatrenie č. 2 alebo opatrenie č. 4, ktorý nemá aktivovanú elektronickú schránku, zašle úrad podpísanú dohodu poštou. Jeden podpísaný výtlačok dohody zasiela späť poštou alebo v ojedinelých prípadoch ho doručí osobne do podateľne úradu. Po podpise a skontrolovaní výkazu úrad poskytne príspevok. V nasledujúcich mesiacoch môže žiadateľ opätovne žiadať o pomoc. Ak tak urobí v rámci toho istého opatrenia, stačí, ak zašle úradu už iba vyplnený výkaz.Zamestnávatelia, ktorí sa rozhodnú čerpať pomoc v rámci opatrenia 1 a 3A/3B, podávajú žiadosti a výkazy výlučne elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk. SZČO, alebo jednoosobové s.r.o., zasielajú žiadosti a výkazy v rámci opatrenia 2 a 4 na špeciálnu emailovú adresu príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.