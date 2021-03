Biden verí v národnú jednotu a dúfa, že USA porazia koronavírusu do osláv Dňa nezávislosti

Pomáhať budú mobilné jednotky

Porážka vírusu závisí od národnej jednoty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.3.2021 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Joe Biden dúfa, že Spojené štáty do 4. júla oslávia nezávislosť od ochorenia COVID-19 , ak sa ľudia dajú zaočkovať. Povedal to počas svojho prvého prejavu v hlavnom vysielacom čase, pričom tiež oznámil, že plánuje nariadiť štátom, aby do 1. mája oprávnili na očkovanie všetkých dospelých. V súčasnosti majú pri vakcinácii prioritu starší alebo chorí ľudia, informuje spravodajský portál BBC.„Ak to urobíme spoločne, do 4. júla existuje dobrá šanca, že sa s rodinou a priateľmi budete môcť zísť na vašom dvore alebo vo vašej štvrti a budete mať grilovačky a oslávite Deň nezávislosti,“ vyjadril sa americký prezident a dodal, že krajina bude môcť osláviť nielen Deň nezávislosti, ale aj „nezávislosť od tohto vírusu“.Biden, ktorý k národu prehovoril rok po vyhlásení pandémie, avizoval, že v rámci rozšírenia vakcinácie plánujú zvýšiť počet očkovacích miest a povoliť očkovanie ľudí aj veterinárom a zubárom. V komunitách nedostatočne pokrytých službami budú s očkovaním pomáhať mobilné jednotky.Prezident tiež uviedol, že jeho plán 100 miliónov zaočkovaní do jeho prvých 100 dní v úrade naplnia skôr, pričom by sa tak malo stať už v 60. deň.Napriek dobrým správam Biden varoval, že boj ešte nie je na konci. Vyzval ľudí, aby dodržiavali opatrenia, udržiavali sociálne odstupy, umývali si ruky a nosili rúška. „Porážka vírusu a návrat do normálu závisí od národnej jednoty,“ upozornil.Pandémia si v Spojených štátoch vyžiadala viac ako 529-tisíc úmrtí. Koronavírus tam potvrdili u viac ako 29 miliónov ľudí.