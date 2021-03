Predajcovia vozidiel a servisy majú problém. Predajne sú zatvorené, zisky klesajú a hrozí aj prepúšťanie

Prepúšťanie je krajné riešenie

Prognózy v dobe optimizmu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.3.2021 (Webnoviny.sk) - Situácia v sieti autorizovaných predajcov a servisov vozidiel na Slovensku nie je priaznivá. Ako pre agentúru SITA uviedol generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu SR Ján Pribula , klesá ziskovosť z predaja a nároky na opravárenské činnosti sa zvyšujú.Vozidlá sú podľa neho stále komplikovanejšie aj z pohľadu montáže, použitých materiálov a technológií. „Na mnohé opravy potrebujete špeciálne vybavenie, prípravky a preškolených ľudí. To všetko vyvoláva tlak na investície, pričom ich návratnosť je v niektorých prípadoch problematická,” doplnil. Zároveň tomuto druhu podnikania nepomáhajú ani aktuálne opatrenia.Napriek schémam pomoci na udržanie zamestnanosti tak podľa zástupcu zväzu už spomínané faktory môžu viesť aj k zatváraniu prevádzok. „Prepúšťať kvalifikovaný personál, do ktorého boli investované nemalé prostriedky je krajné riešenie,” skonštatoval Pribula.Podnikatelia v oblasti predaja a servisu vozidiel sú podľa neho bytostne závislí od tohto druhu podnikania, a preto budú hľadať všetky cesty a spôsoby, ako sa z tejto situácie dostať. „No nesmú však mať pri tom obmedzenia, ako je zákaz pohybu, zatváranie predajní. Pomohli by dotácie na rozbeh trhu, prípadne ďalšie opatrenia na podporu podnikania,” myslí si zväz.Ten pritom ešte začiatkom roka predpokladal, že trh dosiahne v roku 2021 okolo 95-tisíc nových registrácií. Aktuálne už pripustil, že prognózy robil v dobe optimizmu, keď sa v médiách začali objavovať správy o rozbehu vakcinácie, schvaľovaní nových druhov vakcín.„Realita je však iná a po ukončení prvého kvartálu 2021 budeme musieť naše predpoklady prehodnotiť v kontexte aktuálnej epidemickej situácie, stavu vakcinácie, prípadne príchodu účinných liečiv na trh,“ zhrnul Pribula.