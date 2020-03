Biden vyhral demokratické primárky v Južnej Karolíne, v boji o nomináciu naďalej vedie Sanders

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.3.2020 (Webnoviny.sk) - V primárkach Demokratickej strany v americkom štáte Južná Karolína vyhral niekdajší viceprezident Joe Biden. Druhá priečka patrí Berniemu Sandersovi, ktorý naďalej vedie v boji o demokratickú nomináciu do novembrových prezidentských volieb.Biden získal 48,4 % hlasov, Sanders 19,9 % a tretí skončil miliardár Tom Steyer so ziskom 11,3 %, čo bol jeho najlepší výsledok v primárkach, no rozhodol sa z kampane odstúpiť. V boji o nomináciu tak zostalo sedem kandidátov.Pre 77-ročného Bidena je to vôbec prvé víťazstvo v primárkach, pričom prezidentským kandidátom je už tretí raz. Podľa agentúry AP mu k nemu pomohla najmä podpora Afroameričanov.Súboj o to, kto vyzve súčasného prezidenta Donalda Trumpa bude pokračovať 3. marca takzvaným "volebným superutorkom", keď sa uskutočnia primárky v 14 štátoch.Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a agentúry AP.