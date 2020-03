Voľby 2020: Matovič už telefonoval s Čaputovou, koalícia PS/Spolu a KDH v parlamente nebudú (online)

6:50 V súvislosti so zostavením novej vlády chce predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS)Richard Sulík počkať na kroky šéfa OĽaNOIgora Matoviča. „Karty rozdáva niekto iný, my sa prispôsobíme, my chápeme realitu,“uviedol.

5:56 Peter Pellegrini zablahoželal víťazovi volieb. Šéf Smeru-SDRobert Fico pred novinárov neprišiel.

5:14 Za slabší výsledok strany Za ľudí môže antikampaň Smeru-SD, povedal Andrej Kiska. To, že sa nespojil do väčšej koalície s Progresívnym Slovenskom a Spolu zatiaľ nevníma ako chybu.

Nálada vo volebnej centrále KDH počas noci postupne klesala. Počiatočnú nádej vystriedalo na jej konci sklamanie. „Boli sme realisti. Vedeli sme, že to môže skončiť aj nad piatimi percentami, aj pod nimi. Už predchádzajúce skúsenosti nám ukázali, že KDH je zväčša úspešnejšie v menších okrskoch, ktoré sa sčítavajú ako prvé,“ povedal Pavol Zajac. Zároveň uviedol, že výsledok ho neprekvapil, no bol by radšej, keby bol opačný.

4:14 Volebná noc v centrále koalície strán Progresívne Slovensko/Spolu – občianska demokracia (PS/Spolu) je na konci. Priestory v Starej tržnici totiž majú prenajaté len do 4:00. Obaja lídri koalície Michal Truban (PS) a Miroslav Beblavý (Spolu) sa poďakovali všetkým za podporu a vyzvali, že je potrebné počkať na konečné výsledky.

Situácia sa však pre koalíciu nevyvíja dobre, pretože po 85,3 percenta sčítaných volebných okrskov sa pohybujú na úrovni 6,3 percenta. Na vstup do parlamentu pritom musia prekročiť sedem percent.

„Uvidíme, ako to dopadne. Nech to dopadne akokoľvek, nekončíme,“ vyhlásil Truban. Beblavý doplnil, že ešte treba počkať, kým sa to celé sčíta a podľa toho sa v koalícii zariadia. „Som hrdý na spoluprácu s každým z vás, ktorého som stretol,“ dodal mierne rezignovane Beblavý.

4:11 Prvú trojicu najúspešnejších strán tvorí po sčítaní takmer 90 % okrskov hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) a Sme rodina. Ako ďalej vyplýva z údajov zverejnených Štatistickým úradom SR, OĽaNO by získalo 24,93 %, Smer-SD 18,62 % a Sme rodina 8,32 %. Štvrté miesto patrí hnutiu Kotlebovci-Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) s 8,18 %. Do parlamentu by sa ešte dostali strany SaS s 5,83 % a Za ľudí s 5,53 %. Hranicu zvoliteľnosti nepokorili koalícia PS-Spolu ani KDH.

4:08 Volebný líder a predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina priznal, že sa jeho hnutie v týchto parlamentných voľbách zrejme nedostane do parlamentu. V prípade že KDH nedosiahne päťpercentnú voličskú podporu, Hlina približne o pol štvrtej nadránom oznámil, že sa v pondelok vzdá svojej funkcie a vedením strany poverí súčasného podpredsedu Pavla Zajaca.

„Chcem sa všetkým poďakovať. Tieto štyri roky boli pre mňa jazdou. Asi sme urobili chyby, aj ja som urobil chyby. Všetko to beriem na seba. Vyzerá, že KDH bude musieť ešte zapracovať. Čas pre KDH príde a ja verím, že mu ostanete verní. Ak neuspejeme a treba pripustiť, že neuspejeme. Sľúbil som účasť v povolebnom štúdiu, ale ja sa tam pôjdem rozlúčiť a v pondelok sa vzdám funkcie,“ povedal vo svojom prejave Alojz Hlina.

Ak by sa kresťanským demokratom podarilo dostať do parlamentu, na čele hnutia ostane. Hlina pripustil, že teoretická šanca prípadného volebného úspechu ešte existuje, ale nepovažuje ju za reálnu.

4:02 Lídra hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča zatiaľ mrzia priebežné výsledky koalície strán Progresívne Slovensko a Spolu-občianska demokracia a tiež Kresťanskodemokratického hnutia (KDH). S definitívnym hodnotením chce počkať až do úplného záveru. Uviedol to v rozhovore pre agentúru SITA, kde sa okrem iného vyjadril aj k možnej spolupráci jeho hnutia so stranou Smer-SD. Podľa jeho slov ide o nepredstaviteľnú možnosť.

„Mrzí ma to. Držím im palce do poslednej chvíle. Aj si myslím, že na konci sú tie veľké okrsky a nakoniec sa pretlačia cez tú sedempercentnú hranicu. Uvidíme,“ uviedol Matovič zhodne na otázky čo hovorí na aktuálny stav percent PS/Spolu a KDH. Ešte stále súčasný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) spomenul v rozhovoroch aj akúsi možnosť koalície zmierenia, teda aj spoluprácu s Matovičom. Líder hnutia OĽaNO hovorí o sci-fi.

3:53 Hnutie OĽaNO si neohrozene drží v parlamentných voľbách prvú pozíciu aj po sčítaní takmer 80 % okrskov. Ako vyplýva z neoficiálnych údajov Štatistického úradu SR, hnutie zatiaľ získalo 24,84 % hlasov. Na druhom mieste naďalej figuruje strana Smer-SD so ziskom 18,82 %. Prvú trojku uzatvára hnutie Sme rodina, ktoré doposiaľ získalo 8,37 % voličských hlasov. Do parlamentu by sa ešte dostala strana Kotlebovci – ĽS Naše Slovensko so ziskom 8,32 %, SaS so ziskom 5,61 % a strana Za ľudí s 5,39 % voličských hlasov. Pred bránami parlamentu je naďalej koalícia PS/Spolu, ktorá získala po sčítaní takmer 80 % okrskov 6,22 % hlasov.