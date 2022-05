Biden vyjadril silnú podporu pre členstvo Švédska a Fínska v NATO, vojna na Ukrajine zmenila Európu

19.5.2022 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Joe Biden ponúkol silnú podporu USA pre členstvo Fínska a Švédska v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) . Počas návštevy švédskej premiérky Magdaleny Anderssonovej a fínskeho prezidenta Sauliho Niinistöa v Bielom dome povedal, že obe krajiny už spĺňajú všetky požiadavky pre vstup do NATO, „aj viac“. Na svojej webstránke o tom informuje televízia CNN.Lídri severských krajín vyjadrili nádej na rýchlu ratifikáciu ich členstva. Niinistö skonštatoval, že ruská vojna na Ukrajine zmenila Európu a tamojšie bezpečnostné prostredie. Krok Fínska so žiadosťou o členstvo v bezpečnostnej aliancii je podľa jeho slov nielen pre posilnenie jeho bezpečnosti, „ale aj pre posilnenie širšej transatlantickej bezpečnosti“.Anderssonová poznamenala, že jej vláda dospela k záveru, že švédsky ľud bude najlepšie chránený v NATO, čo má aj veľmi širokú podporu v parlamente.Všetci traja lídri spomenuli aj tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorý opakovane hovorí, že Turecko nepodporí vstup Fínska a Švédska do NATO, pretože podľa jeho slov podporujú kurdské „teroristické organizácie“.