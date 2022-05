Nemeckí poslanci pre vzťahy s Ruskom podporili odobratie privilégií exkancelára Schrödera

Návrh nespomína väzby na ruské spoločnosti

Schröder sa stal izolovanejší

19.5.2022 (Webnoviny.sk) - Nemeckí zákonodarcovia vo štvrtok odobrili zbavenie bývalého kancelára Gerharda Schrödera jeho kancelárie a zamestnancov po tom, čo udržiaval a bránil svoje dlhodobé vzťahy s Ruskom napriek vojne na Ukrajine.Hovorca pre finančnú politiku vládnej strany Zelení Sven Kindler na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísal, že parlamentný rozpočtový výbor schválil zmeny, ktoré nechajú exkancelárovu kanceláriu „nečinnú“. Krok sa očakával po tom, čo poslanci vo vládnej koalícii v stredu navrhli prepojenie niektorých jeho privilégií so skutočnými povinnosťami, a nie s jeho postavením bývalého kancelára.Aby sa znížili šance na právne napadnutie, návrh výslovne nespomína Schröderove väzby na ruské spoločnosti alebo na ruského prezidenta Vladimira Putina . Bývalý kancelár bude mať stále nárok na ochranku a dôchodok.Minister financií Christian Lindner privítal štvrtkové rozhodnutie a na Twitteri napísal, že „bývalému kancelárovi, ktorý dnes otvorene lobuje za Putinovu zločineckú vládu, by daňoví poplatníci nemali za to poskytnúť kanceláriu“.V ostatných mesiacoch sa Schröder, ktorý bol kancelárom v rokoch 1998 - 2005, stal čoraz viac izolovanejší pre jeho prácu pre ruské štátom kontrolované energetické spoločnosti. Je predsedom dozornej rady ruskej štátnej energetickej spoločnosti Rosnefť a podieľal sa aj na projektoch plynovodov Nord Stream a Nord Stream 2.