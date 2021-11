Biden vyjadril sklamanie nad výsledkami rímskeho summitu, vinu pripisuje Rusku a Číne

Záväzok dosiahnuť uhlíkovú neutralitu

Klimatická konferencia COP26

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.11.2021 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Joe Biden vyjadril v pondelok sklamanie nad výsledkami summitu skupiny G20 Vinu za to, že si lídri najväčších vyspelých a rozvíjajúcich sa ekonomík sveta v Ríme nestanovili ambicióznejšie klimatické ciele, pripísal dvom tradičným rivalom Spojených štátov, Rusku a Číne.„Sklamanie sa týka skutočnosti, že Rusko, a nie iba Rusko, ale aj Čína sa (v Ríme ) v podstate neukázali, pokiaľ ide o akékoľvek záväzky týkajúce sa riešenia klimatických zmien,“ povedal Biden.Jeho administratíve sa počas desiatich mesiacov diplomatických aktivít, ktoré predchádzali zvolaniu klimatického summitu Organizácie Spojených národov v Glasgowe, podarilo získať od spojencov nové významné záväzky v oblasti klímy.Lídri skupiny G20 v nedeľu na záver rímskeho summitu síce prijali záväzok dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do polovice tohto storočia alebo približne v tomto období. Podľa záverečného komuniké sa tiež dohodli aj na ukončení financovania výroby elektriny spaľovaním uhlia v zahraničí. Nestanovili si však žiadny cieľ pre postupné vyraďovanie uhlia na domácej scéne.V škótskom Glasgowe sa v nedeľu pod záštitou OSN začala mimoriadne očakávaná dvojtýždňová klimatická konferencia COP26.Účastníci z približne 200 štátov budú hľadať riešenia, ako do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov, ktoré spôsobujú otepľovanie planéty a zintenzívňujú extrémne poveternostné javy spojené so zmenou klímy, ako sú horúčavy, povodne či lesné požiare.Ruský prezident Vladimir Putin ani čínsky prezident Si Ťin-pching sa na summite nezúčastňujú, hoci do Glasgowa vyslali svojich vysokých predstaviteľov. Ich odmietavý postoj, ako aj neochota Indie podstatne rýchlejšie znižovať závislosť od uhlia a ropy, hrozia zmarením nádejí na dosiahnutie škrtov stanovených v Parížskej klimatickej dohode.Konferencia COP26 by mala nadviazať na parížsku klimatickú dohodu z roku 2015, ktorej cieľom je udržať nárast priemerných teplôt na svete „hlboko pod“ dvomi stupňami Celzia v porovnaní s predindustriálnou úrovňou.