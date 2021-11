Niektoré SZČO s odloženými daňami majú nové odvody, sumu treba zaplatiť do 8. novembra

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.11.2021 (Webnoviny.sk) - Časť samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) , ktoré mali v tomto roku predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, si vzhľadom na novú sumu sociálnych odvodov musí zmeniť svoj trvalý príkaz v banke. Po prvý raz totiž zaplatia do Sociálnej poisťovne poistné v novej výške za október do 8. novembra tohto roka.Povinné poistenie SZČO vzniklo od 1. októbra tohto roka tým podnikateľom, ktorí mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, za minulý rok dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 6 552 eur a zároveň mali k 1. októbru tohto roka platné oprávnenie na vykonávanie činnosti.V tomto roku platí pre povinne poistenú SZČO minimálny mesačný vymeriavací základ 546 eur, z toho vyplývajúce poistné je 180,99 eura mesačne. Maximálny mesačný vymeriavací základ pre SZČO do konca tohto roka dosahuje 7 644 eur, poistné z toho tvorí 2 533,98 eura mesačne.