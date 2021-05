Biden vyzýva na zastavenie bojov v Izraeli, konflikt si za pár dní vyžiadal už vyše 200 obetí

Desiatky mŕtvych

Strely zasiahli aj laboratórium

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.5.2021 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Joe Biden vyjadril po ôsmich dňoch násilností medzi Izraelom a palestínskymi militantmi v Pásme Gazy podporu ich prímeriu. Šéf Bieleho domu to povedal v telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom , ktorému tiež podľa spravodajského portálu BBC povedal, že USA s Egyptom a ďalšími krajinami pracujú na ukončení bojov.Biely dom vo vyhlásení uviedol, že Biden vyzval „Izrael, aby vyvinul všetko úsilie na zabezpečenie ochrany nevinných civilistov“. „Lídri diskutovali o pokroku izraelských vojenských operácií voči Hamasu a ďalším teroristickým skupinám v Gaze,“ priblížilo tiež vyhlásenie.Medzičasom Spojené štáty po tretí raz zablokovali úsilie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) o vydanie vyhlásenia vyzývajúceho Izrael, aby ukončil vojenskú ofenzívu a zameral sa na diplomatické úsilie. BR OSN bude mať aj v utorok mimoriadne stretnutie venované dianiu v Izraeli a Pásme Gazy.Najnovší konflikt, ktorý vypukol po týždňoch eskalujúceho napätia medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi v okupovanom východnom Jeruzaleme, už trvá viac ako týždeň a vyžiadal si najmenej 212 mŕtvych v Pásme Gazy a 10 v Izraeli. Izrael tvrdí, že väčšina mŕtvych v Gaze sú militanti a civilné obete sú neúmyselné. Palestínske hnutie Hamas to popiera.Izrael pokračoval s ostreľovaním Pásma Gazy aj v pondelok a v utorok po tom, ako palestínski militanti vystrelili rakety na izraelské mestá. Izraelská armáda podľa jej hovorcu zničila ďalších 15 kilometrov tunelov Hamasu v Pásme Gazy.Obeťou bojov sa v pondelok stalo aj jediné testovacie laboratórium na koronavírus v Gaze. Izraelskí lídri sa zaviazali, že budú pokračovať vo svojej kampani a ozbrojené krídlo Hamasu opätovalo, že v reakcii vystrelí ďalšie rakety.Násilnosti vyvolali obavy naprieč celým svetom. Svetoví lídri a humanitárne organizácie vyzvali na opatrenia, ktoré by zabránili úmrtiam obyvateľov a chaosu v dôsledku zničenia budov a infraštruktúry.OSN vyjadrila obavy zo škôd na infraštruktúre v Pásme Gazy, kde žijú dva milióny ľudí, a uviedla, že v ostatných dňoch tam zničili, čiastočne alebo úplne, 40 škôl a štyri nemocnice. Organizácia tiež varovala, že v oblasti dochádzajú zásoby palív, čo ohrozuje tamojšie základné služby.