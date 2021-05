Len vďaka Unionu môžete dostať až 100 eur na svoje oči

Súčasťou balíčka v hodnote 100 eur je:

Komplexné očné vyšetrenie v hodnote 50 €

OCT (Optická koherentná tomografia) vo výške 30 €

Príspevok na okuliare v sume 20 €

18.5.2021 (Webnoviny.sk) - Na preventívne vyšetrenie zraku sa často zabúda, pretože očné ochorenia sa vyvíjajú pomalšie a oči príliš nebolia ani pri vážnych stavoch. Kým sa prejavia prvé výraznejšie príznaky ochorenia, môže byť už neskoro. Po mimoriadne úspešnom benefite na zuby preto prichádza zdravotná poisťovňa Union s novinkou, ktorá sa zameriava na starostlivosť o oči. Nový Očný balík Unionu pre všetkých poistencov má hodnotu až 100 eur a niečo pre seba si v ňom môžu nájsť všetci - muži, ženy aj deti. Platiť začne už 1.7.2021.Toto vyšetrenie môžete absolvovať preventívne, ale aj keď pociťujete nejaké konkrétne problémy. Mohli by sme ho nazvať aj preventívnou prehliadkou pre vaše oči. Vo vybraných očných klinikách po celom Slovensku ho môžete mať dokonca úplne bez doplatku. Súčasťou komplexného očného vyšetrenia je napríklad meranie vnútroočného tlaku, kontrola ostrosti zraku a zmien na sietnici, vyšetrenie očného pozadia, meranie hrúbky rohovky, stav dúhovky a šošovky alebo aj predpis na okuliare.Ide o bezkontaktné zobrazovacie vyšetrenie vnútorných štruktúr oka s vysokým rozlíšením detailov na odhalenie ochorení zrakového nervu a sietnice. OCT je najčastejšie využívané pri ochoreniach sietnice, ako sú napríklad degenerácia žltej škvrny, diabetické zmeny, zápaly či poúrazové stavy. Lekári vám ho navrhnú, aj keď majú podozrenie na glaukóm alebo niektoré neurologické ochorenia ako skleróza multiplex, či Alzheimer.Komplexné očné vyšetrenie a optickú koherentnú tomografiu (bez angiografiu) uhradíme priamo očným klinikám, takže ako poistenec Unionu ich máte celkom zadarmo – nemusíte o nič žiadať, ani nič dokladovať.Ak máte doma dieťa vo veku do 18 rokov, ktoré potrebuje okuliare, môžete využiť túto tretiu možnosť a požiadať o príspevok 20 € na okuliarový rám. Vo väčšine prípadov ide približne o polovicu ceny nového rámu, takže využiť sa vám to rozhodne oplatí. Ak máte doma dve deti, ktoré potrebujú okuliare, požiadať o benefit môžete hneď dva krát – ušetríte tak 40 eur.v internetovej optike Eyerim môžete získať zľavu 20% na slnečné a dioptrické okuliare.