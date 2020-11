Biden zostavil tím pre národnú bezpečnosť, priklonil sa k Obamovi a nebojí sa ani názoru žien

Amerika je späť

Demokrati majú z Bidenovej voľby obavy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.11.2020 (Webnoviny.sk) - Novozvolený americký prezident Joe Biden v utorok predstavil svoj tím pre národnú bezpečnosť. Všetci nominanti sú skúsení odborníci, ktorí majú väzby na administratívu niekdajšieho prezidenta Baracka Obamu , čo je podľa agentúry AP znakom Bidenovho úsilia vrátiť sa k určitej forme "normálnosti" po štyroch rušných rokoch vlády prezidenta Donalda Trumpa V porovnaní so súčasnou administratívou sa tiež Bidenov výber líši tým, že nepozostáva len z mužov - belochov, ale sú tam aj ženy a ľudia inej farby pleti.Za svojho ministra zahraničia si Biden vybral svojho dlhoročného spolupracovníka Antonyho Blinkena, právnika Alejandra Mayorkasa nominoval na post ministra pre vnútornú bezpečnosť, za americkú veľvyslankyňu pri Organizácii Spojených národov vybral skúsenú diplomatku Lindu Thomas-Greenfieldovú a za poradcu pre národnú bezpečnosť Jakea Sullivana.Avril Hainesovú nominoval na riaditeľku amerických spravodajských služieb, pričom po schválení v Senáte bude prvá žena na tomto poste, a niekdajšieho ministra zahraničia Johna Kerryho si novozvolený prezident zvolil za osobitného vyslanca pre klimatickú zmenu. Kerryho a Sullivanov post si nevyžaduje potvrdenie v Senáte."Amerika je späť," vyhlásil Biden v utorok, keď vo Wilmingtone v štáte Delaware spolu s novozvolenou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou predstavoval svojich spolupracovníkov. "Spoločne títo verejní činitelia obnovia Ameriku v celosvetovom rozsahu, jej globálne a jej morálne vedenie," uviedol tiež s tým, že Spojené štáty sú "pripravené viesť svet a nestiahnuť sa z neho".Rozloženie síl v Senáte síce závisí od januárových volieb v Georgii, niektorí republikáni už vyjadrili nespokojnosť s Bidenovým výberom do administratívy. Senátor Tom Cotton z Arkansasu napríklad vyhlásil, že sa obklopil ľuďmi, ktorí zaujmú mierny postoj k Číne.Skúsené osobnosti z Obamovej administratívy však podľa AP vyvolávajú obavy aj u demokratov, konkrétne u progresívcov, ktorí sa boja, že si vybral predstaviteľov, ktorí vtedy boli príliš opatrní.Biden tvrdí, že jeho výber odráža to, že nesmú čeliť výzvam "so starým zmýšľaním a nezmenenými zvykmi". Podľa svojich slov tím poveril opätovným presadením globálneho a morálneho vodcovstva. Ako tiež podotkol, prekvapilo ho, že mu svetoví lídri pri gratuláciách opakovane hovorili, že sa tešia na to, ako Spojené štáty za jeho vlády "opätovne potvrdia svoju historickú úlohu globálneho lídra".Trump, ktorý odoláva tradičným zahraničným alianciám, v utorok bránil svoj svetonázor. "Nemali by sme sa od toho vzdialiť - Amerika prvá," vyjadril sa počas tradičného oslobodenia moriaka pred Dňom vďakyvzdania.Medzičasom sa zdá, že už napreduje proces odovzdania moci, ktorý Trump dlho zdržiaval, uvádza AP. Bidenov tím je teraz v kontakte so všetkými federálnymi agentúrami, informoval nemenovaný predstaviteľ blízky procesu. Trump napriek tomu stále odmieta uznať prehru a pokračuje s právnymi krokmi na zvrátenie výsledkov volieb.