Smer-SD žiada referendum o skrátení volebného obdobia, vyzbieral podpisy na mimoriadnu schôdzu parlamentu

Predčasné voľby by boli koncom júna

Referendum chce aj Pellegrini

25.11.2020 - Strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) v stredu podáva v mene 30 poslancov parlamentu návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze s jediným bodom, ktorým je návrh uznesenia na vyhlásenie referenda.Na stredajšej tlačovej konferencii to povedal predseda Smeru-SD Robert Fico. Cieľom referenda je, ako uviedol, opýtať sa občanov Slovenskej republiky, či sú za to, aby bolo súčasnej vláde skrátené volebné obdobie.Predčasné parlamentné voľby by sa potom podľa Fica mali konať najneskôr do 30. júna 2021. Pod návrh sa podpísalo 26 poslancov Smeru-SD a štyria nezaradení členovia zákonodarného orgánu Ján Podmanický, Filip Kuffa, Štefan Kuffa a Tomáš Taraba.„Vládna koalícia pravdepodobne odmietne rokovať o tomto bode programu. Ak sa to stane, strana Smer-SD začne rokovať so všetkými zainteresovanými stranami na Slovensku, ktorých súčasná koronakríza a vládne opatrenia postihujú. Nemáme inú odpoveď, pretože u členov vlády neplatí odbornosť, profesionalita, demokratické princípy, iba takýto ústavný nástroj,” priblížil Fico.Nezaradený poslanec Národnej rady SR (NR SR) a líder strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini v utorok 24. novembra ozrejmil, že ak bude celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 povinné, strana Hlas-SD by mohla počas čakania pred odbernými miestami spustiť zber podpisov na vyhlásenie referenda.Doplnil, že to dáva skôr do pozornosti vlády. Strana už v utorok 17. novembra spustila internetovú anketu, v ktorej sa ľudí pýta, či súhlasia so skrátením volebného obdobia NR SR.