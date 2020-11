Biela labuť darovala Edenu hygienické potreby

Každá pomoc je vítaná

Zatiaľ nemajú infikovaných

O spoločnosti SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group)

2.11.2020 (Webnoviny.sk) -Koncom minulého týždňa zastal pred Centrom sociálnych služieb (CSS) Eden v Liptovskom Hrádku kamión s tridsiatimi paletami hygienických potrieb od spoločnosti, ktorá je známa aj pod starým názvom Harmanecké papierne s logom znázorňujúcom bielu labuť. Obsah paliet sa tam dlho nezdrží, poputuje do zariadení podobného typu v okrese Liptovský Mikuláš."Neviem, ako prišli na nás, zatelefonovali mi z krízového odboru ministerstva práce, či máme vhodné priestory na dočasné uskladnenie a či sme schopní zabezpečiť distribúciu," povedala riaditeľka Edenu Andrea Šišilová. Spolu s 52 zamestnancami sa stará o 81 mužov.Dar prijalo Občianske združenie Iba spolu. Funguje popri CSS, vzniklo z iniciatívy zamestnancov robiť niečo nad rámec zákona a zo záujmu poskytnúť širšiu pomoc."Pre nás je to veľká pomoc, lebo naša ročná spotreba toaletného papiera sú približne štyri palety, čo je v prepočte asi dvetisíc eur. V dnešnej ťažkej dobe, kedy musíme dávať na ochranné pomôcky a dezinfekciu obrovské financie, je každá podobná pomoc vítaná," hovorí riaditeľka. Len tento rok už na tento účel museli vynaložiť viac ako desaťtisíc eur. "A budeme potrebovať ďalšie."Riaditeľka potvrdila, že aj keď patria pod správu Žilinského samosprávneho kraja, utierky aj toaletný papier rozdajú aj súkromným, mestským či obecným zariadeniam. Verí, že sa potešia rovnako ako sa tešia v Edene.V CSS Eden dodržujú prísne epidemiologické opatrenia, vďaka nim nemajú ani jedného infikovaného klienta ani zamestnanca. "Naši klienti sú veľmi uvedomelí a vítajú to ako prevenciu. Sú našimi strážnikmi, a keďže sú už dlhšiu dobu izolovaní, vedia, že ak to niekto donesie do zariadenia, tak to budú zamestnanci," hovorí Šišilová.SHP Group je nadnárodná spoločnosť združujúca skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu. Zastrešuje desať spoločností v šiestich krajinách Európy s ročným obratom 220 miliónov eur. V šiestich výrobných závodoch SHP Group ročne vyrobí 170 tisíc ton papiera. SHP Group je najväčším producentom hygienických papierov v strednej a juhovýchodnej Európe. Patrí do spoločnosti ECO – Investment a.s., čo je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.