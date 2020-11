Výsledky celoplošného testovania: Na celoplošné testovanie prišlo celkovo 3 625 333 ľudí, 38 359 malo pozitívny test, teda 1,06 %.

Na celoplošné testovanie prišlo celkovo 3 625 332 ľudí, 38 359 malo pozitívny test, teda 1,06 %. Najväčšiu pozitivitu mali okresy Čadca (3,22) a Stará Ľubovňa (2,9). Najmenší pomer pozitívnych testov bol v Revúcej a Rožňave, necelé tri desatiny percenta.

Väčšia pozitivita bola v severných okresoch, ale aj na Horehroní a v Topoľčanoch. V Bratislave bolo pozitívnych 0,33 percenta testov. Na Orave, v Námestove či Tvrdošíne, kde sa testovanie konalo už druhý víkend po sebe, dosiahla pozitivita necelé dve percentá, pred týždňom bola dvojnásobná.

Podľa premiéra sa ukázalo, že plošné testovanie môže byť alternatívou pre tvrdý lockdown. „Verme, že toto riešenie na Slovensku zaberie, samozrejme za podmienky, že tí, ktorí dostali papier, že sú negatívni, sa budú ďalej správať zodpovedne, a tí, ktorí dostali papier, že sú pozitívni, zostanú v domácej karanténe aj s celou rodinou.“

V čísle 3,6 milióna sú už aj ľudia, ktorí sa testovali v nemocniciach, domovoch sociálnych služieb a firmách. V sobotu sa dohromady otestovalo 2,65 milióna ľudí, v nedeľu 0,97 milióna.

Vláda podľa ministra obrany Jaroslava Naďa odhaduje, že potenciál zúčastniť sa celoplošného testovania malo asi 3,8 milióna ľudí, no nespresnil, ako k tomuto číslu dospeli.

„Nenechajme sa učičíkať jedným percentom, že všetko je v poriadku. Nie je,“ varoval premiér Matovič. Povedal, že ak antigénové testy odhalili jedno percento infikovaných, v realite to môže znamenať, že sa v celej krajine infikovali až dve percentá ľudí.

„Každý 40-ty či 50-ty z nás môže byť nakazený. To vôbec nie je dobrá situácia.“

V siedmich okresoch bol podiel pozitívne testovaných vyšší ako dve percentá, najhoršie na tom bola Čadca s vyše tromi percentami.

Premiér Igor Matovič je s testovaním veľmi spokojný. „Ďakujem,“ povedal pri oznamovaní výsledkov. Na organizáciu mali ozbrojené sily podľa neho len 17 dní. „Jednotka so štyrmi hviezdičkami,“ ohodnotil ich prácu.

Výsledok testov ho prekvapil. Za víkend sme PCR testami schopní identifikovať 2500 pozitívnych, takto sme vedeli nájsť omnoho viac, tvrdí.

Najviac v Čadci

Ak by nezachytili plošným testovaním 38-tisíc ľudí, tí by ďalej nakazili viac ako jedného človeka, keďže je rýchlosť šírenia 1,3, to znamená, že jeden človek infikuje 1,3 ďalšieho človeka.

Najväčšiu pozitivitu mal okres Čadca, pozitívnych bolo 3,22 percenta testov, nasledovala Stará Ľubovňa s takmer 2,9 percenta. Najmenší pomer pozitívnych testov bol v Revúcej a Rožňave – necelé tri desatiny percenta.

Väčšia pozitivita bol v severných okresoch, ale aj na Horehroní a v Topoľčanoch. V Bratislave bolo pozitívnych 0,33 percenta testov. Na Orave, v Námestove či Tvrdošíne, kde sa testovanie konalo už druhý víkend po sebe, dosiahla pozitivita necelé dve percentá, pred týždňom bola dvojnásobná.

Štyri okresy, v ktorých bolo pilotné testovanie, ukazujú podľa premiéra, že tam počet pozitívnych klesol, a to o 56 percent. To je podľa neho najlepšia odpoveď pre „kuvikov“, ktorí spochybňovali antigénové testovanie.

Podobné poklesy očakáva aj na celom Slovensku – počet pozitívnych tak podľa neho klesne o 40 až 50 percent celoplošne, odhaduje. „Urobili sme skvelý krok,“ povedal Matovič.

Krajiny dnes poznajú podľa neho len tvrdý lockdown a plošné testovanie ukazuje, že sú aj inteligentnejšie riešenia. Dúfa, že to na Slovensku zaberie. Ale podmienkou je, že ľudia aj s negatívnymi testami budú dodržiavať základné pravidlá a budú nosiť rúška, dodržiavať odstupy a používať dezinfekciu.

„Verme, že toto riešenie na Slovensku zaberie, samozrejme, za podmienky, že tí, ktorí dostali papier, že sú negatívni, sa budú ďalej správať zodpovedne, a tí, ktorí dostali papier, že sú pozitívni, zostanú v domácej karanténe aj s celou rodinou.“

Druhé kolo bude

Druhé kolo plošného testovania bude, ale nie všade. Aj keď má o tom poobede rozhodnúť ústredný krízový štáb, premiér aj minister zdravotníctva pripúšťajú, že sa bude opakovať len v regiónoch, kde je vyšší podiel pozitívne testovaných. Nemalo by sa tak opakovať napríklad v Bratislave.

Aj odborníci v konzíliu odborníkov aj mimo neho sú proti tomu, aby bolo plošné testovanie vo všetkých okresoch. Konzílium odborníkov napríklad odporúča, aby sa plošne testovali len okresy, kde bola v prvom kole pozitivita vyššia ako 1,5 percenta.

Aj premiér Igor Matovič povedal, že sa z plošného testovania môže vynechať 20 až 30 percent okresov, kde bol podiel pozitívnych nízky.

Aj po druhom kole by sa mohli plošne testovať podľa premiéra niektoré veľké firmy alebo kritická infraštruktúra. Testy by sa mohli robiť aj na hraniciach, ale na to treba zdravotníkov. Testovať by sa malo aj v domovoch sociálnych služieb, a to zamestnanci aj klienti.