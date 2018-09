Biela noc 2018: Bratislava zažíva Bielu noc, umenie do ulíc pritiahlo tisícky ľudí

Snímka z medzinárodného multižánrového festivalu súčasného umenia Biela noc, ktorý už po štvrtý raz premenil centrum Bratislavy na magickú nočnú prechádzku súčasným umením. V Bratislave 29. septembra 2018. Foto: TASR Snímka z medzinárodného multižánrového festivalu súčasného umenia Biela noc, ktorý už po štvrtý raz premenil centrum Bratislavy na magickú nočnú prechádzku súčasným umením. V Bratislave 29. septembra 2018. Foto: TASR

Bratislava 29. septembra - Vojsť do pulzujúceho svetelného sveta na nádvorí Starej radnice, kresliť do vzduchu pomocou svetla alebo vyliezť na obrovskú pavučinu. To je len malá ukážka toho, čo môžu v sobotu zažiť návštevníci bratislavskej Bielej noci na 44 umeleckých zastávkach.



"Festivalom sa snažíme poukázať na význam umenia vo verejnom priestore a popularizovať súčasné umenie u širokej verejnosti," povedala umelecká riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková. Inštalácie pripravovali slovenskí aj svetoví umelci, programom návštevníkov prevedie 196 vizuálnych umelcov, performerov, hudobníkov a dizajnérov.







Na viaceré atrakcie návštevníci čakajú v radoch, väčšine to však neprekáža. "Myslím si, že to bude stáť za to," povedala jedna z čakajúcich. Niektorí návštevníci hovoria, že festival objavili náhodou, iní majú dopredu naplánované, čo chcú vidieť. "Chcem si pozrieť inštaláciu Stenu dáme preč a svetielka v Starej radnici," uviedla Klára zo Svätého Jura.





Počas festivalu vznikla na nábreží dočasná pešia zóna, rozsvietilo sa 8.000 svetelných bodov, 102 farebných kosoštvorcov a 238 neónových trubíc, nainštalovalo sa 52 textových balónov, 78 tancujúcich vreciek aj 168-metrový mrakodrap. Sobotňajší program vyvrcholí Afterparty v Novej Cvernovke. Niektoré inštalácie si návštevníci môžu pozrieť aj v nedeľu.