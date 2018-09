Viac ako 200 trubačov sa zišlo na 2. ročníku ME v hudbe lesa v Levoči. Na snímke účastníci 2. ročníka Majstrovstiev Európy v hudbe lesa počas úvodného slávnostného sprievodu centrom mesta Levoča 29. septembra 2018. Foto: TASR Foto: TASR

Levoča 29. septembra (TASR) – Historické mesto Levoča bolo v sobotu dejiskom len 2. ročníka Majstrovstiev Európy (ME) v hudbe lesa. Stretlo sa tam viac ako 200 poľovníckych trubačov z ôsmich krajín sveta, ktorí vytvorili štvorčlenné tímy a súťažili v trúbení na poľovníckych rohoch a lesniciach.konštatoval prezident Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ) Tibor Lebocký.Súťaž prebiehala v dvoch kolách, do užšieho výberu postúpili tri najlepšie súbory z každej kategórie. Porota na základe odohraných skladieb určila víťaza v kategóriách B a Es. V prvej menovanej zvíťazili trubači z Maďarska združení v súbore Vadászkamara Kürtegyüttes. Kategóriu Es ovládli súťažiaci z nemeckého súboru Thüringer Jagdhornbläser e.V.Podľa Lebockého to porota nemala jednoduché, pretože úroveň jednotlivých trubačov bola veľmi vysoká a na súťaž sa veľmi dobre pripravili.ozrejmil prezident SPZ.Úvod sobotňajšieho dňa patril spoločnému sprievodu všetkých účastníkov historickým centrom Levoče. Súťaž vyvrcholila Hubertovskou omšou v Bazilike sv. Jakuba. Cieľom tohto podujatia je preniesť hudbu lesa medzi širokú poľovnícku i laickú verejnosť. Historicky prvé ME trubačov sa konali pred dvoma rokmi v Českej republike. Tie ďalšie sa uskutočnia o dva roky v Poľsku.Slovenský klub trubačov patrí pod SPZ a jeho hlavným cieľom je združovať hráčov na poľovnícke nástroje, autorov poľovníckej hudby a jej priaznivcov. Zároveň chce klub rozširovať povedomie o tejto umeleckej tvorbe a neskôr ju dostať do zoznamu nehmotného dedičstva UNESCO.uzatvára Lebocký.