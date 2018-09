Biela noc rozžiari Bratislavu štvrtýkrát, prinesie mená svetového formátu

Festivalové novinky

44 umeleckých zastávok, 196 vizuálnych umelcov, performerov, hudobníkov, dizajnérov a k tomu 8 000 svetelných bodov, 102 farebných kosoštvorcov, 300 m2 pavučiny, 1 plávajúca manta, 238 neónových trubíc, 60 000 otvorov,1 lietajúca lopta, 52 textových balónov, 16 000 laserových paprskov, 90 000 pixelov, 3,5 km svetelných lúčov, 1 Mega Viki, 78 tancujúcich sáčkov, 168-metrový mrakodrap, 20 pestrofarebných tiel, 6 kamiónov umenia, 1 interaktívna Medúza, to je len zopár štatistických údajov, dotvárajúcich rôznorodosť Bielej noci."Festivalom sa snažíme poukázať na význam umenia vo verejnom priestore a popularizovať súčasné umenie u širokej verejnosti. Veľmi sa teším, že aj tento rok do Bratislavy prídu svetové mená a zároveň vzniklo mnoho domácich diel špeciálne pre festival, čím sa výrazne stimuluje slovenská umelecká scéna. Osobne sa veľmi teším na dočasnú festivalovú pešiu zónu ako aj na nový formát BN víkend, ktorý Bielu noc predĺži v čase", hovorí umelecká riaditeľka Zuzana Pacáková.Tento rok si návštevníci vychutnajú nočnú prechádzku mestom na dvoch festivalových trasách s názvom vodná a historická. Práve vodná trasa návštevníkom prinesie po prvýkrát zážitok z nočnej prechádzky bez áut, vďaka rozsiahlej dopravnej uzávierke od River Parku až po Euroveu. Pozdĺž nábrežia tak vznikne dočasná pešia zóna, ktorá plynule nadviaže na trasu v historickom centre mesta. Tá bude už tradične viesť cez centrum Bratislavy až k budove VÚB banky, ktorá ponúkne obľúbený výhľad na festivalové mesto, ako aj pôsobivú svetelnú inštaláciu na streche."Usilujeme sa o to, aby naša spoluúčasť na príprave tohto festivalu prinášala ľuďom skutočnú pridanú hodnotu. Tento rok sme pre veľký záujem predĺžili vyhliadku z 23. poschodia našej centrály, tešíme sa z opäť o kúsok vylepšenej mobilnej aplikácie k aktuálnemu ročníku, ktorá uľahčí pohyb v meste. Chceme byť prínosom tiež v tom, že na zastávky s umením pritiahneme aj čo najviac mladých", hovorí Martina Hrivnáková, riaditeľka marketingovej a korporátnej komunikácie VÚB banky.Tento ročník sa zameral aj na zlepšenie komfortu návštevníkov a plynulosti priebehu festivalu. Experti budú detailne monitorovať jednotlivé festivalové zóny, samotné diela aj dopravnú situáciu. Napriek tomu ale, organizátori apelujú na návštevníkov, aby v rámci možností nechali auto doma a na Bielu noc využili posilnenú hromadnú dopravu."Festival Biela noc patrí medzi obľúbené bratislavské podujatia, ktoré hlavné mesto podporuje. Tak ako v minulosti, tak aj tento rok poskytujeme organizátorom súčinnosť pri zabezpečení bezproblémového priebehu akcie, a to najmä posilnením dopravy, zvýšením bezpečnosti zo strany mestskej polície, ale aj zabezpečením čistoty po skončení podujatia. Vyhoveli sme aj požiadavke organizátorov a počas podujatia uzatvoríme pre autá dunajské nábrežie, kde sa vytvorí festivalová pešia zóna", povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.Obľúbenáponúkne opäť niekoľko známych diel od zahraničných hviezd, ako aj kvalitné domáce umenie. V River Parku budete môcť vyskúšať kresbu vodou vďaka špeciálnej technológií vyvinutej Francúzom Antoninom Fourneaum. Budete môcť vstúpiť do obrej čiernobielej pavučiny v Zuckermandeli z dielne architektov Numen/For Use, uvidíte svetelné objekty od Ľuba Mikleho a Šimona Kerna, nafukovací autoportrét Viktora Freša vsadený do historickej Moyzesovej siene.Premiérovo uvidíte svetelnú site-specific inštaláciu od Lousyho Aubera či priestorovú DNA od Pavla Trubena. Prvýkrát v histórii budú môcť návštevníci manuálne rozpohybovať svetelné lúče na ikonickej budove UFA. Prostredníctvom na mieru vyrobeného ovládača rozohrajú svetelné chápadlá vznášajúcej sa Medúzy nad Dunajom a pošlú tak všetkým jasný signál, že dnes sa v hlavnom meste nespí.Kreatívci z BN Label sa postarajú aj o ďalšiu dominantu nad Dunajom. Architektúru Starého mosta oživí vizuálna hra farieb, ktorá sa stane symbolom prepájania brehov, spolupatričnosti, tolerancie a odkazom na ľudskú rozmanitosť.Určite nepremeškajte vesmírny zážitok od japonca Yasuriho Chidu, či hypnotickú projekciu vytvorenú špeciálne pre industriálny priestor Skladu č.7 od Oliviera Ratsiho. Veľký zážitok umožní aj vizuálne spracovanie budúceho bratislavského mrakodrapu v novovznikajúcej štvrti Eurovea City, či nočná Oáza v Panorama Parku tvorená z tisícov laserových lúčov.Priniesť diela svetových umelcov je každoročným cieľom festivalu. "Bielu noc sme sa rozhodli znovu podporiť nielen pre jedinečnú atmosféru, ktorú dokáže vytvoriť prostredníctvom vizuálnych zážitkov. Veľmi dôležité je pre nás aj to, že Biela noc bezprostredne prepája umenie s mestom, verejným priestorom a prináša ľudí a život do mesta a pomáha urbanizovať prostredie okolo nás. Sme veľmi radi, že sa architektúra, mesto a umenie spojili, aby okrem iného zatraktívnili nábrežie a vrátili tak život k Dunaju", hovorí Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ spoločnosti JTRE.Novinkou tohto roka je festivalový formát BN víkend, vďaka ktorému si budete môcť vychutnať viacero diel od piatka, do nedele. "Pôjde hlavne o diela, pri ktorých je limitovaný počet vstupov a tým pádom sme sa rozhodli dopriať návštevníkom dlhší čas na to, aby ich mohli navštíviť”, hovorí Pacáková. Návštevníkom, ktorí sa chcú vyhnúť dlhým radom, bude umožnené pozrieť si tieto diela v predstihu, či v pokoji si ich vychutnať aj po Bielej noci.To, že je Biela noc multižánrové podujatie a nie festival svetla potvrdzuje aj netradičný streetový projekt globálne uznávaného choreografa Williho Dornera, ktorý sa venuje prepájaniu živých performerov a architektúry. Pohybujúci sa sprievod lokálnych tanečníkov, akrobatov, breakdancerov či horolezcov, umožní divákom stať sa turistami vo vlastnom meste a objaviť novú štvrť Eurovea City.Historická trasa ponúkne množstvo svetelných a interaktívnych zážitkov. K najväčším vrcholom večera bude nepochybne patriť dielo Submergence, od britskej skupiny Squidsoup, tvorené z vyše 8 000 svetelných bodov, ktoré vás vtiahnu do digitálneho prostredia na nádvorí Starej radnice. Rovnako pôsobivá bude aj veľkoplošná projekcia tancujúcich postáv na Kapitulskej ulici od Vitázka a Sabovej. Kostol Klarisiek sa premení na nekonečný svetelný tunel od Guillauma Marmina. Kolenčík a Kocourková položia otázku: Stenu dáme preč? Návštevníci si budú môčt vyskúšať zvukový slackline na Hviezdoslavovom námestí, pozrieť si rozpohybované piktogrami s ikonickými československými sochami z dielne Stana Masára a Márie Kralovič, tancujúce disko sáčky na Dunajskej od Nano Vj’s, či novovzniknuté diela od študentov VŠVU a VŠMU. Hlavné námestie odhalí tajomnú podmorskú bytosť, na Primaciálnom námestí sa na nebi rozprestrie textová správa od Ilony Németh, Jara Vargu a Mariána Ravasza. Slávnostné otvorenie festivalu prebehne na Rázusovom námestí o 18:30 hod., všetky diela budú následne prístupné do 2. hodiny rannej.Časť programu bude naďalej prístupná len s plateným BN passom v sume 8 eur, ktorý umožní vstup na interiérové a priestorovo uzavreté inštalácie, ako aj na diela v rámci BN víkendu.Deti do 15 rokov, dôchodcovia a ZŤP majú vstup bezplatný.