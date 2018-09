NOVÝ ŠÉF PZ BY MOHOL BYŤ ZNÁMY V PRVOM POLROKU 2019, MYSLÍ SI D.SAKOVÁ

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. septembra (TASR) - Nový policajný prezident by mohol byť známy v prvom polroku 2019. Taký je predpoklad ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD), ktorá navrhuje, aby nové pravidlá výberu šéfa polície boli účinné od 1. januára. O post by sa mohol uchádzať aj súčasný šéf polície Milan Lučanský. Či sa do výberu prihlási, je podľa ministerky otázka na neho.