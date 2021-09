Bielorusi dostanú od Rusov veľa zbraní. Lukašenko uviedol, ako si predstavuje boj proti tlaku Západu

Protesty a obvinenia

Úzke vzťahy s Ruskom

2.9.2021 (Webnoviny.sk) - Bieloruský prezident Alexander Lukašenko uviedol, že jeho krajina čoskoro dostane veľkú dodávku ruských zbraní vrátane desiatok bojových lietadiel, helikoptér a špičkových raketových systémov protivzdušnej obrany.Čerstvo 67-ročný politik to skonštatoval krátko pred začiatkom spoločných budúcotýždňových rusko-bieloruských manévrov, na ktorých by sa malo zúčastniť približne 200-tisíc vojakov.Oznámenie týkajúce sa spomenutej akvizície poukazuje na rastúcu podporu Moskvy Lukašenkovi, ktorého vlaňajšie znovuzvolenie do šiesteho funkčného obdobia vyvolalo mesiace protestov a obvinenia zo zmanipulovaného hlasovania.Bielorusko momentálne čelí tvrdým sankciám zo strany Európskej únie a Spojených štátov. Minsk sa preto spolieha na podporu susedného Ruska.Blížiace sa vojenské cvičenia Lukašenko označil za súčasť spoločného úsilia v boji proti tlaku Západu. „V skutočnosti máme jednu armádu, pričom tá bieloruská tvorí jej chrbtovú kosť na západnej strane. Ak, nedajbože, začne vojna, ako prvá sa do boja zapojí bieloruská armáda a západná skupina ruských ozbrojených síl sa rýchlo pripojí, aby vytvorila spoločnú obranu,“ povedal Lukašenko.Rusko má s Bieloruskom úzke vojenské a obranné vzťahy. V Bielorusku sú umiestnené dve radarové stanice, ktoré zabezpečujú komunikáciu s ruskými nukleárnymi ponorkami v Atlantickom, Indickom a častiach Tichého oceána.