Reforma polície je už pripravená, odstupujúci Kovařík už podklady odovzdal ministerstvu vnútra

Novela zákona o Policajnom zbore

Národná centrála osobitného druhu kriminality

2.9.2021 (Webnoviny.sk) - Reforma fungovania Policajného zboru SR je už pripravená. Ako ešte v utorok 31. augusta uviedol na tlačovej konferencii odchádzajúci policajný prezident Peter Kovařík ministerstvu vnútra už odovzdal podklady k reforme „Len pre vašu predstavu, ten excelovský súbor, ktorý je prílohou, má 23 000 riadkov," povedal Kovařík.Zároveň pripomenul, že v medzirezortnom pripomienkovom konaní je novela zákona o Policajnom zbore „Spolupracovali sme na novom návrhu zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru. Ak sa podarí to, čo som navrhol, tak policajný zbor bude mať najkvalitnejšiu formu majetkových priznaní," uviedol Kovařík.Zároveň doplnil, že predmetné reformy je potrebné dotiahnuť do konca, čo bude ťažká úloha. „Čaká nás reforma územia, ktorú bude treba urobiť, a to bude veľmi náročné," dodal.Policajný prezident Kovařík v júni tohto roku v rozhovore pre agentúru SITA skonštatoval, že je potrebné začať s diskusiou, či je efektívne mať osem krajských riaditeľstiev Policajného zboru a počet okresných riaditeľstiev a obvodných oddelení v takom rozsahu, v akom existujú v súčasnosti.Ako alternatívu spomínal zriadenie oblastných riaditeľstiev a takzvanej metropolitnej polície pre Bratislavu. Zároveň navrhuje vytvoriť nové útvary polície, ktoré vzniknú pod Národnou centrálou osobitného druhu kriminality (NCODK). Tam majú spadať napríklad analytické jednotky aj jednotky finančného vyšetrovania, ktorých úlohou má byť dohľadávanie majetku, ktorý je získaný nelegálne a zaisťovať ho.Súčasťou NCODK budú aj útvary environmentálnej a počítačovej kriminality alebo cieľového pátrania.