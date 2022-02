Bielorusi hlasujú o upevnení moci Lukašenka, opozícia referendum o zmene ústavy označila za frašku

27.2.2022 (Webnoviny.sk) - Bielorusi v nedeľu hlasujú v referende o zmenách ústavy, ktoré umožnia prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi upevniť si moc. Lukašenko sa vyjadril, že je si istý, že dodatky Bielorusi podporia. Opozícia hlasovanie odmietla ako frašku a uviedla, že výsledky neuzná.Zmeny zahŕňajú obmedzenie pôsobenia prezidenta len na dve päťročné obdobia. To však vstúpi do platnosti, až keď sa ujme moci „novozvolený prezident“, čo dáva Lukašenkovi, ktorý je na čele Bieloruska od roku 1994, príležitosť ešte sa dvakrát zúčastniť na voľbách po ukončení jeho súčasného funkčného obdobia, ktoré sa končí v roku 2025.Okrem iného zmeny ústavy tiež rušia klauzuly o neutralite a nenukleárnom statuse Bieloruska. To zas otvára cestu silnejšej vojenskej spolupráci s Ruskom, ktoré do Bieloruska nedávno vyslalo vojakov pod zámienkou vojenských cvičení a napokon ich vyslalo na Ukrajinu v rámci invázie.