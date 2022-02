Kuleba: Ak Rusko použije jadrové zbrane proti Ukrajine, bude to katastrofa pre svet

27.2.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba na nariadenie prezidenta Vladimira Putina uviesť do pohotovosti svoje jadrové sily reagoval s tým, že ak Rusko použije jadrové zbrane proti Ukrajine, bude to „katastrofa pre svet“, ale „nás to nezlomí". „Ukrajina nepadá. Krvácame, ale naďalej sa úspešne bránime," cituje ministra spravodajský portál BBC.