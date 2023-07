Bieloruská opozičná líderka Cichanovská dostala anonymný odkaz o smrti jej manžela, nepočula o ňom už štyri mesiace

Chcel kandidovať proti Lukašenkovi

4.7.2023 (SITA.sk) - Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská v utorok informovala, že dostala anonymný odkaz, že jej manžel zomrel vo väzení.Cichanovská pre agentúru The Associated Press (AP) uviedla, že o svojom manželovi Siarhejovi nepočula od začiatku marca, listy pre neho už nedoručujú a jeho právnik ho nemohol navštíviť.„Nič o ňom neviem. Nedostala som ani jeden list a cez jeho právnika nebola žiadna komunikácia,“ vyjadrila sa Cichanovská. Zároveň dodala, že nemá dôkaz o tom, že tvrdenie na spomenutom odkaze je pravdivé.Siarheja Cichanovského zatkli v roku 2020 po tom, ako oznámil plány kandidovať v prezidentských voľbách proti vodcovi Alexandrovi Lukašenkovi Jeho manželka napokon kandidovala namiesto neho a získala si rozsiahlu podporu ľudí naprieč krajinou.Voľby podľa oficiálnych výsledkov napokon vyhral Lukašenko, čo opozícia a Západ označili za podvod a vyvolalo to masívne protesty.Cichanovská musela po tlaku úradov opustiť krajinu a jej manžela neskôr odsúdili na 19 a pol roka väzenia za organizovanie masových nepokojov.Cichanovski nie je jediný väznený predstaviteľ opozície, o ktorom sa veľa nevie. O Viktarovi Babarykovi , bývalom bankárovi, ktorý tiež chcel kandidovať za prezidenta, už nikto nič nepočul 67 dní.O manažérke jeho kampane Maryji Kalesnikavovej sa neobjavili žiadne správy už viac ako päť mesiacov. O ďalšom opozičníkovi Mikolovi Statkevičovi nebolo počuť už 145 dní.„Ide o novú zámernú politiku úradov držať opozičných lídrov v úplnej informačnej izolácii. Je to pokus úradov zatlačiť nielen na politických väzňov, ktorým je odopieraný kontakt s vonkajším svetom a sú držaní v hrozných podmienkach, ale aj na ich rodiny, ktoré sú nútené žiť bez akýchkoľvek informácií o svojich blízkych,“ povedal pre AP Pavel Sapelko z ľudskoprávnej skupiny Viasna.Podľa tejto organizácie je v Bielorusku za mrežami v súčasnosti 1 501 politických väzňov.