Ódor by rád udržal vzťahy s Českom nadštandardne priateľské aj do budúcna, sme s nimi na jednej lodi

Súhlas s posunom k zeleným energiám

Čo môže Slovensko odpozorovať od Česka?

4.7.2023 (SITA.sk) - Chceme, aby naše vzťahy, ktoré sú naozaj nadštandardne priateľské, takými zostali do budúcnosti. Uviedol to dnes premiér Ľudovít Ódor počas svojej prvej zahraničnej návštevy, ktorá smerovala tradične do Českej republiky. Slovenský premiér okrem iného tiež poznamenal, že českej strane je vďačný za otvorené vzťahy.„Česká republika je veľmi významným ekonomickým partnerom, po Nemecku je to druhý najvýznamnejší partner, druhý najväčší investor u nás, takže aj z tohto pohľadu je veľmi dôležité hovoriť o možnostiach, ako túto spoluprácu do budúcnosti prehĺbiť,“ skonštatoval ďalej Ódor, podľa ktorého teraz máme, počas bezprecedentnej vojny na Ukrajine, veľmi viditeľné veci aj v oblasti obrany.„Česká republika sa podieľa na ochrane nášho neba, za čo jej ďakujeme, ale tak isto máme absolútny spoločný záujem, ako posilniť východné krídlo Severoatlantickej aliancie,“ zdôraznil slovenský premiér, ktorý o tom chce hovoriť aj na blížiacom sa summite NATO vo Vilniuse. Podľa Ódora je naším spoločným záujmom, aby sa Švédsko stalo súčasťou NATO v čo najbližšom čase, lebo východné krídlo tým bude výrazne posilnené.„V čom máme takmer totožné identickej stanoviská je energetická bezpečnosť a aj význam jadrovej energie do budúcnosti,“ dodal slovenský premiér.„Keďže sme automobilové veľmoci v strednej Európe, tak musíme poukázať nielen na výhody Euro7 noriem, ktoré idú smerom k zelenejšej planéte, ale aj na rýchlosť, ktorá je niekedy možno až príliš ambiciózna a nie je možné potom skĺbiť s konkurencieschopnosťou nášho priemyslu,“ uviedol slovenský premiér, podľa ktorého sme s Českom na jednej lodi v tom, že súhlasia s jasným a rýchlym posunom smerom k zeleným energiám, ale nie za akúkoľvek cenu.Ľudovít Ódor tiež poukázal na to, že Slovensko by mohlo odpozorovať od Českej republiky, ako zlepšiť spoluprácu v oblasti univerzít s firmami.„Možno budeme môcť v budúcnosti v rámci celej EÚ aj niečo spoločne podniknúť na báze inovatívnych riešení pri spolupráci so študentmi, ktorí študujú za našimi hranicami,“ skonštatoval slovenský premiér, ktorý upriamil pozornosť aj na otázku migrácie.„V otázke migrácie máme veľmi jasný postoj. Chceme riešiť externú dimenziu migrácie, teda posilniť schengenské hranice a hovoriť o tom, ako realokovať migrantov. Ako hľadať nejaké spoločné alebo obojstranne výhodné spolupráce s tretími krajinami,“ dodal Ódor, podľa ktorého máme v tomto smere s Českom totožné stanovisko, preto zatiaľ nevníma žiadny problém, ktorý by mohol viesť k tomu, aby naše hranice boli nejakým spôsobom opäť kontrolované.