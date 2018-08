Bieloruská polícia zasahuje proti ďalším novinárom

Na archívnej snímke bieloruská polícia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Minsk 8. augusta (TASR) - Príslušníci bieloruského Vyšetrovacieho výboru urobili v stredu prehliadku v byte novinára Pavľuka Bykovského, ktorý v poslednom čase pracoval pre rozhlasovú stanicu Deutsche Welle.Informoval o tom spravodajský portál tut.by, ktorý tiež uviedol, že podľa spravodajského webu RFRM bieloruská polícia v stredu ráno zadržala aj ďalšieho domáceho novinára Alexeja Žukova a jeho manželku.Bieloruská sekcia Rádia Sloboda okrem toho informovala, že v stredu boli zadržaní traja novinári a šéfredaktor portálu Realt.by, ktorých predviedli na výsluch pred Vyšetrovací výbor Bieloruska.Bieloruská polícia v utorok zadržala piatich zamestnancov webu tut.by, ktorí sú podozriví z neoprávneného vniknutia do počítačových systémov štátnej tlačovej agentúry BelTA a ukradnutia informácií.Podľa agentúry Interfax sa vyšetrovaním zistilo, že v rokoch 2017-18 došlo k viac ako 15.000 prípadom neoprávneného vstupu do počítačových systémov agentúry BelTA. Do tejto činnosti sú zapletení zamestnanci vydavateľstva Belorusskaja nauka a spoločností BelaPAN a TutBay Media.Združenie bieloruských novinárov informovalo, že v súvislosti s prípadom bolo na tri dni do väzby vzatých päť podozrivých, medzi nimi aj šéfredaktorka tut.by Maryna Zolatavová. Viacerých ďalších členov redakcie polícia vypočúvala a potom prepustila na slobodu.Zakladateľ portálu tut.by Jury Ziser podľa Interfaxu vyhlásil, že kauza má politické pozadie.Bieloruské ministerstvo zahraničných vecí vydalo vyhlásenie, v ktorom konštatuje, že zadržanie zamestnancov spoločnosti BelaPAN a tut.by nesúvisí s politikou a otázkami slobody slova alebo výkonu povolania novinára v Bielorusku.Rada Európy (RE) medzičasom vyzvala bieloruské orgány, aby prepustili všetky osoby zadržané v tzv. kauze BelTA.RE uviedla, že niektoré z vyšetrovaných médiía ich zamestnanci sú známi ako profesionáli. Vo vyhlásení sa konštatuje, žeale, ktoré by mali byť pre políciuZadržanie pracovníkov médií odsúdila aj organizácia Reportéri bez hraníc (RSF), ktorá upozornila, že policajnými prehliadkami v sídlach redakcií bola ohrozená ochrana zdrojov informácií novinárov. Vo vyhlásení sa konštatuje, že tento prístup bieloruskej polícieRSF ďalej konštatuje, že od vlaňajšej jari, keď občania krajiny protestovali proti zavedeniu tzv. dane z príživníctva, bieloruské úrady zintenzívnili svoju kontrolu médií. V rebríčku slobody tlače vydávanom RSF je Bielorusko na 155. mieste spomedzi 180 monitorovaných štátov.Bieloruská polícia v stredu ráno ukončila raziu v sídle portálu tut.by, pričom habala notebooky a stolové počítače. Polícia pokračuje v prehliadke ďalších priestorov patriacich portálu.