Gál verí vo vyšetrenie únosu, na vyvodenie dôsledkov chce informácie

Na archívnej snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. augusta (TASR) - Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) verí v objektívne vyšetrovanie okolností únosu vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha. Odchod šéfky rezortu vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) zatiaľ považuje za hypotetickú otázku. Ako hovorí, nemá žiadny dôkaz, že by spravila niečo proti vyšetrovaniu.Gál chce, aby zodpovední niesli za prípad následky, najprv však treba podľa neho veci vyšetriť.skonštatoval po stredajšom stretnutí s prezidentom Andrejom Kiskom.Na margo možného odchodu Mosta-Híd z vládnej koalície reagoval s tým, že. Upozornil, že je iné, ak by Slovensko bolo do únosu zapojené z nedbanlivosti, a iné, ak by sa ho niekto aktívne zúčastnil. On osobne bude veriť tej verzii prípadu, ktorá bude vo vyšetrovacom spise.Prezident Kiska po pondelkovom (6.8.) stretnutí s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) uviedol, že ministerka vnútra stratila jeho dôveru a začína ju vnímať ako prekážku vyšetrenia prípadu únosu. Saková na to reagovala s tým, nevidí dôvod, aby odstúpila. Tvrdí, že urobila potrebné kroky na riadne vyšetrenie. Postavila tiež do vyšetrenia prípadu mimo službu šéfa Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií (ÚOUČ) ministerstva vnútra Petra Krajčiroviča, čo žiadal Most-Híd.