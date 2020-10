Bieloruska Sobolenková predviedla nevídaný obrat, keď prehrala prvých desať gemov

Akoby ani nebola na kurte

Triumfovala len mimo Európy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.10.2020 (Webnoviny.sk) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková predviedla na halovom turnaji WTA Premier v Ostrave málovídaný "comeback".V piatkovom štvrťfinále dvojhry prehrávala so španielskou kvalifikantkou Sarou Sorribesovou-Tormovou 0:6 a 0:4, odolala dvom brejkbalom a následne získala pre seba 12 gemov v rade, čo jej vynieslo triumf 0:6, 6:4, 6:0. Turnajová "trojka" sa v semifinále stretla s Američankou Jennifer Bradyovou.Už deň predtým bola svetová hráčka číslo 12 na prahu vypadnutia, keď v treťom sete duelu proti 16-ročnej americkej tínedžerke Coco Gauffovej prehrávala už 2:5."Keď som v piatok v druhom sete prehrávala 0:4, chcela som vyhrať aspoň jeden gem. Dovtedy všetko prebiehalo tak, akoby som ani nebola na kurte. Bola som úplne mimo a sama netuším, čo sa so mnou dialo," vyhlásila po stretnutí.Sobolenkovej pomohlo, že sa jej počas nepriaznivého stavu podarilo trochu upokojiť."Povedala som si, že spravím krok späť, pokúsim sa prehodiť na druhú stranu siete čo najviac loptičiek a skúsim to cez bekhend mojej súperky. Po tom, čo som touto taktikou vyhrala tri gemy po sebe, som vedela, že je to dobré znamenie a ak budem takto pokračovať, nájdem opäť svoju hru. A tak sa aj stalo," dodala s úsmevom 22-ročná rodáčka z Minska.Sobolenková v doterajšej kariére nazbierala šesť "singlových" turnajových triumfov. Všetky sa však zrodili mimo európskeho kontinentu - štyri v Ázii a dva v Spojených štátoch amerických.