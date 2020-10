Slovan má pred šlágrom v Dunajskej Strede problém, v tíme objavili 14 nakazených koronavírusom

Musia sa riadiť manuálom

Situácia je veľmi vážna

24.10.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava sa pred nedeľňajším duelom 11. kola Fortuna ligy 2020/2021 potýka s vážnym problémom. Ako referuje oficiálna stránka "belasých", najnovšie testovanie hráčov a realizačného tímu na prítomnosť koronavírusu odhalilo až 14 pozitívnych prípadov.Pozitívne testy mali viacerí hráči a v povinnej karanténe je prakticky celý realizačný tím vrátane hlavného trénera Darka Milaniča . "Niekoľkí ďalší hráči sa v sobotu ráno necítili dobre a pri vstupe na štadión im bola nameraná zvýšená teplota, preto nemohli absolvovať predzápasový tréning a nebudú k dispozícii ani v Dunajskej Strede," dodáva web Slovana.Bratislavčania sa musia riadiť Manuálom Únie ligových klubov, ktorý definuje postup a tréningový proces po zistení pozitívneho nálezu v mužstve a realizačnom tíme. Ak budú mať k dispozícii minimálne 13 negatívne testovaných hráčov vrátane jedného brankára, budú musieť na Žitnom ostrove nastúpiť."Aktuálne riešime zloženie mužstva, ktoré pocestuje do Dunajskej Stredy. Pre zranenia a pozitívne testy nám vypadlo veľa hráčov a obávame sa, či sa do nedele stav ešte nezhorší. Situácia je žiaľ veľmi vážna. Musíme sa však riadiť Manuálom ÚLK, ktorý hovorí, že ak máme 13 negatívne testovaných hráčov a z nich aspoň jedného brankára, musíme nastúpiť. Hráči ešte v nedeľu ráno podstúpia antigénové testy a my môžeme len veriť, že aspoň trinásti budú schopní odohrať zápas. Už v tejto chvíli však musíme konštatovať, že určite nenastúpime v kompletnom zložení a v tak náročnom a dôležitom zápase nebudeme čeliť Dunajskej Strede za rovnocenných okolností. Neostáva nám však nič iné, len rešpektovať platný manuál a urobiť maximum, aby sme ho naplnili a vycestovali v čo najlepšej zostave. Situáciu riešime a fanúšikov budeme včas informovať," povedal generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.