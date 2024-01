Bieloruská tenistka Arina Sobolenková obhájila vlaňajší titul na Australian Open

Tretie grandslamové finále

Napodobnila Azarenkovú

27.1.2024 (SITA.sk) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková si po roku zopakovala triumf vo dvojhre žien na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny - Australian Open v Melbourne.Druhá nasadená hráčka si v sobotňajšom finále poradila s čínskou dvanástkou pavúka Čchin-wen Čeng a za 77 minút zvíťazila vo dvoch setoch 6:3, 6:2.Sobolenková už v druhom geme „brejkla“ súperku a prvý set pre seba získala za 33 minút.Hneď v úvode toho druhého Čchin-wen Čeng opäť prišla o svoj servis, čo sa napokon ukázalo ako rozhodujúce z pohľadu zvyšného vývoja duelu.Sobolenková sa v rozpätí 13 mesiacov predstavila v treťom grandslamovom finále, z ktorých vyťažila druhé celkové prvenstvo. Neuspela akurát na vlaňajšom US Open.Dvadsaťpäťročná rodáčka z Minska Sobolenková sa po viac ako dekáde stala prvou ženou, ktorá dokázala obhájiť triumf v Melbourne. Predtým naposledy sa také niečo podarilo inej Bieloruskej Viktorii Azarenkovej - šampiónke z rokov 2012 a 2013.Čchin-wen Čeng sa na tohtoročnom Australian Open postarala o raritu, keďže cestou do svojho premiérového grandslamového finále nečelila žiadnej súperke z elitnej päťdesiatky rebríčka WTA.Nenasadenej súperke cestou do finále Australian Open v minulosti nečelila akurát Španielka Arantxa Sánchezová Vicariová v roku 1995.